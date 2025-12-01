Un pésimo partido jugó Colo Colo el pasado viernes ante Cobresal, porque perdió 3-0 e hipotecó sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.

El resultado deja muy mal a los albos en la pelea por el último cupo internacional para 2026 y ahora no depende de sí mismo para conseguir el precario objetivo.

Uno de los jugadores que tuvo un mal rendimiento en El Cobre fue el defensor Emiliano Amor, responsable en la apertura de la cuenta de los mineros, tras un mal pase al portero Fernando de Paul, que transformó en gol César Munder.

ver también Explican la razón por la que Fernando Ortiz no debe seguir en Colo Colo: “Demostró que…”

Lucas Wilchez adelanta que Emiliano Amor no seguirá en Colo Colo

Amor termina contrato con Blanco y Negro a finales de 2025 y su continuidad en el club se ve complicada. RedGol entrevistó al ex colocolino Lucas Wilchez para que analice la situación del defensor.

El ex delantero del Cacique indicó que todavía cree en las condiciones del argentino-sirio, pero piensa que no va a seguir en el club para 2026.

“Sigo pensando que Emiliano es un jugador de jerarquía, pero ocurre que si en este equipo tienes errores quedas más expuesto que en otro equipo, donde tienes errores y no pasa nada”, dijo en primera instancia Wilchez.

Publicidad

Publicidad

Emiliano Amor jugando ante Cobresal. Foto: Oscar Tello/Photosport

“Yo creo que no va a seguir en Colo Colo. Pienso que va a terminar su contrato, y bueno, le van a agradecer lo que hizo por el club y lo van a dejar partir”, cerró.

Colo Colo tiene un partido clave este domingo ante Audax Italiano, mirando otros resultados para saber si podrá clasificar a la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Aníbal Mosa prepara el maletín? El equipo al que Colo Colo le ruega para clasificar a la Sudamericana

La tabla de posiciones de la Liga de Primera