Colo Colo tenía todo encaminado para clasificar a la Copa Sudamericana, pero como no podía ser de otra forma y manteniendo su paupérrimo nivel de 2025, hipotecó sus opciones tras ser humillado por Cobresal.

Los albos jugaron un partido desastroso en el estadio El Cobre, donde el elenco minero se hizo fuerte y ganó por 3-0, por lo que el Cacique no depende de sí mismo para acceder al torneo internacional.

La derrota de Colo Colo provoca que aparte de estar casi afuera de copas para 2026, el futuro del entrenador Fernando Ortiz se complica, porque su objetivo era dejar al cuadro popular en un torneo Conmebol.

Juan Cristóbal Guarello sepulta la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

La permanencia del Tano Ortiz quedó en entredicho y el periodista Juan Cristóbal Guarello fue tajante, debido a que argumenta que no debería seguir en el club.

El comentarista analizó la continuidad del argentino, y puso como ejemplo el ingreso de Salomón Rodríguez ante Cobresal para describir que no debería seguir en el cargo.

“A qué entrenador se le puede ocurrir que la solución en el segundo tiempo en El Salvador es mandar a Salomón Rodríguez”, partió diciendo en La Hora de King Kong.

Fernando Ortiz en El Salvador. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“El día viernes Fernando Ortiz demostró que no está para Colo Colo. Lo siento, Fernando Ortiz, pero no estás… Cuando viste que por la izquierda tenías un forado y no reaccionaste, mantuviste a Aquino en la cancha y no reaccionaste. Un técnico vivo, rápido, corrige de inmediato”, agregó.

Para finalizar, Guarello indicó que “después, cuando mandas a Salomón Rodríguez es como decir… ‘bueno muchachos, vamos cerrando el bolichito, cerró el bar, cerró la cocina'”.

Colo Colo espera que Audax Italiano y Cobresal se caigan para tener opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

