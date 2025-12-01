Es tendencia:
Colo Colo

Explican la razón por la que Fernando Ortiz no debe seguir en Colo Colo: “Demostró que…”

El entrenador del Cacique tomó muy malas decisiones en la derrota ante Cobresal, que hipotecó las opciones de los albos.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz se juega su puesto en Colo Colo.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTFernando Ortiz se juega su puesto en Colo Colo.

Colo Colo tenía todo encaminado para clasificar a la Copa Sudamericana, pero como no podía ser de otra forma y manteniendo su paupérrimo nivel de 2025, hipotecó sus opciones tras ser humillado por Cobresal.

Los albos jugaron un partido desastroso en el estadio El Cobre, donde el elenco minero se hizo fuerte y ganó por 3-0, por lo que el Cacique no depende de sí mismo para acceder al torneo internacional.

La derrota de Colo Colo provoca que aparte de estar casi afuera de copas para 2026, el futuro del entrenador Fernando Ortiz se complica, porque su objetivo era dejar al cuadro popular en un torneo Conmebol.

¿Aníbal Mosa prepara el maletín? El equipo al que Colo Colo le ruega para clasificar a la Sudamericana

Juan Cristóbal Guarello sepulta la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

La permanencia del Tano Ortiz quedó en entredicho y el periodista Juan Cristóbal Guarello fue tajante, debido a que argumenta que no debería seguir en el club.

El comentarista analizó la continuidad del argentino, y puso como ejemplo el ingreso de Salomón Rodríguez ante Cobresal para describir que no debería seguir en el cargo.

“A qué entrenador se le puede ocurrir que la solución en el segundo tiempo en El Salvador es mandar a Salomón Rodríguez”, partió diciendo en La Hora de King Kong.

Fernando Ortiz en El Salvador. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

El día viernes Fernando Ortiz demostró que no está para Colo Colo. Lo siento, Fernando Ortiz, pero no estás… Cuando viste que por la izquierda tenías un forado y no reaccionaste, mantuviste a Aquino en la cancha y no reaccionaste. Un técnico vivo, rápido, corrige de inmediato”, agregó.

Para finalizar, Guarello indicó que “después, cuando mandas a Salomón Rodríguez es como decir… ‘bueno muchachos, vamos cerrando el bolichito, cerró el bar, cerró la cocina'”.

Colo Colo espera que Audax Italiano y Cobresal se caigan para tener opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Histórico descuera a Colo Colo tras su papelón ante Cobresal: “Una vergüenza, equipo sin alma”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

