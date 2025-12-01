Ya lo adelantaba su entrenador Esteban González. Al término de la presente temporada se vendrá un importante éxodo en Coquimbo Unido luego de conquistar el primer título de su historia. Uno de los futbolistas que podría partir es el argentino Matías Palavecino.

De hecho, a falta de dos jornadas para que termine la Liga de Primera, el ’10’ aurinegro ya tiene una oferta desde el exterior, donde el actual tricampeón peruano Universitario preguntó condiciones para llevarlo con miras a la Copa Libertadores 2026.

En el fútbol chileno, en las últimas semanas se mencionó que Colo Colo y Universidad Católica buscarían el fichaje de Palavecino. Sin embargo, según informó la cadena DSports, sólo hay un equipo del balompié nacional que le hizo una oferta.

El único equipo chileno que hizo oferta por Palavecino

Ordenemos este panorama. El mediocampista trasandino pertenece a la agencia de representación Score Futbol, a la cual también pertenece el arquero Gabriel Arias, y cuyo propietario es nada menos que el empresario Christian Bragarnik.

Y como ya se conoce, este agente es uno de los nuevos propietarios de O’Higgins, equipo que aseguró presencia internacional para el 2026, que con Francisco Meneghini como entrenador quieren armar un equipo competitivo para esa instancia.

Si bien la intención tanto de Palavecino como de Coquimbo es esperar hasta el término de la actual temporada para sellar las conversaciones sobre si permanecerá o no en el club, todo parece indicar que el próximo año no vestirá de aurinegro.

Los números del ’10’ en este 2025

Matías Palavecino fue clave para la obtención del primer título en la historia de Coquimbo Unido. Entre el torneo local y la Copa Chile, disputó 3.242 minutos en cancha durante 37 juegos, en los que registra 14 goles y ocho asistencias.

¿Cuándo juega el campeón?

Los “piratas” cerrarán la fecha 29 en Liga de Primera, cuando visiten a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, este martes 2 de diciembre a las 18:00 horas.

