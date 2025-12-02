En la U de Chile no quieren perder el tiempo y, luego de la polémica conferencia de prensa de Gustavo Álvarez, comienza a buscar técnico. El técnico del Romántico Viajero sorprendió al avisar que no va a renunciar, pero que el club debe buscar un nuevo DT para el 2026.

Si bien la noticia sorprende a la dirigencia, desde hace un tiempo que las cosas se venían cocinado y, si no era ahora, sería en una semana más. Es por ello que en el CDA han estado mirando algunos candidatos y hay uno al que le echaron el ojo: Francisco Meneghini.

El entrenador de O’Higgins es el nombre que tiene en mente el club para tomar el puesto de Gustavo Álvarez. Pero cuando parecía que tenía la pista libre, este martes revelaron que apareció competencia importante y desde el extranjero.

El fútbol mexicano puede quitarle a Francisco Meneghini a la U

La U tiene en la mira a Francisco Meneghini ante la inminente salida de Gustavo Álvarez, pero no la tendrá fácil. El técnico de O’Higgins ha hecho una buena campaña y en el Romántico Viajero se han interesado en sus servicios, aunque para ello deberá competir.

Francisco Meneghini puede dejar a la U con las ganas. Foto: Photosport.

Este martes en Los Tenores de Radio ADN analizaron la opción de que Paqui llegue a la banca estudiantil. Fue ahí donde el periodista Rodrigo Hernández reveló que, más allá del interés del Bulla, el DT puede manejar otras opciones en el extranjero. Específicamente, desde la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

“Paqui podría ir a México también“, explicó el reportero en el show radial. “Su nombre está en la carpeta de varios clubes mexicanos“, complementó.

ver también ¿Negociando? Destapan la verdad del interés de la U en Francisco Meneghini￼

De hecho, el futuro de Francisco Meneghini puede estar pasando por horas claves, ya que deberá sentarse a negociar si sigue en O’Higgins y escucha propuestas. Para esto último, su agente ya vuela al país. “Su representante va a estar viviendo en las próximas horas“.

La noticia no le cae nada de bien al elenco estudiantil, que esperaba tener vía libre para conversar con el DT. Un problema importante para un equipo que quiere dejar atrás un año en que las cosas no salieron como esperaban.

Publicidad

Publicidad

Francisco Meneghini por ahora está enfocado en dejar a O’Higgins en Copa Libertadores. La U espera para sentarse con Paqui y así ver si es posible llegar a un club donde ya estuvo como ayudante y que conoce de cerca.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U por ahora evita perder el foco y sale a buscar tres puntos de oro para clasificar a Copa Libertadores. Este martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas el Romántico Viajero recibe a Coquimbo Unido.

ver también Echan al agua la saluda de Gustavo Álvarez en U de Chile: “Tiene una oferta de…”

Así está la U en la tabla de posiciones 2025

Publicidad