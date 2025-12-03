El duelo en que Universidad de Chile empató por un marcador de 1-1 ante Coquimbo Unido tuvo momentos de mucha tensión, donde, casi siempre, estuvo de protagonista Cecilio Waterman.

Como en la primera jugada del partido donde se cruzó con Franco Calderón y ambos cayeron en el túnel, fue el momento de los empujones y con sus compañeros corriendo a separarlos.

En ese momento el rival cambió, porque luego fue Leandro Fernández el que se llevó los manotazos del panameño, quien tuvo que ser controlado por sus compañeros piratas.

Un duelo caliente, de dos equipos que pelearon por algunas fechas el título, pero que, al parecer, se tenían sangre en el ojo, algo que fue explicado tras el partido por el propio Waterman.

Cecilio Waterman se cruzó con varios jugadores de la U en Santa Laura. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué pasó con Waterman y los jugadores de la U?

Un partido cargado de revoluciones se vivió en Santa Laura, donde tras cerrar el empate, fue el propio Cecilio Waterman quien explicó la situación que lo cruzó con varios jugadores de la U.

“Creo que fue un partido con ambiente de copa. Ellos son un gran equipo, que toca bien la pelota, que están bien trabajaos, pero nosotros somos los campeones. Sabíamos que iba a ser durísimo, fue parejo”, explicó el panameño.

Waterman igual aseguró que los choques se debieron a las ganas que tenían ambos equipos por el triunfo.

“Son partidos de alta exigencia, casi de Copa Libertadores, ellos tienen ese ritmo, nosotros somos campeones y fue una prueba exigente para nosotros”, cerró.

Revisa las declaraciones: