El polifuncional Matías Fernández Cordero ya es oficialmente jugador de Colo Colo como el primer refuerzo del Cacique para el 2026. Ahora, y tal como detalló el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, los albos irán por un defensa central y un centrodelantero.

Fernández Cordero llega a Colo Colo para reemplazar el lugar dejado por Mauricio Isla, considerando que puede ejercer como lateral derecho o mediocampista. El mismo fichaje explica lo que puede darle al Cacique de Fernando Ortiz.

“Estoy dispuesto a cualquier esquema, he ganado con línea de 4, de 5; carrilero, he jugado de extremo, entonces no me caso con ningún esquema“, anticipó Fernández en su presentación en Colo Colo.

Refuerzo chileno internacional y polifuncional

Agregó que “si se necesita jugar de una forma lo haré, de otra también. Una de las cosas que aprendí es ser polifuncional en ese sentido, y donde sea dar lo máximo que pueda”.

Por otro lado, el nuevo albo fue consultado si pensó alguna vez defender la camiseta del Cacique: “siento mucha felicidad, es un paso gigantesco. Como he dicho, espero y deseo estar a la altura. Es un lindo desafío para mí, para mi carrera y para mi familia. Espero darlo todo y, más que nada, hacerlo con títulos que es lo que la gente quiere”.

Respecto al amargo 2025 de los albos, Matías Fernández expone que “todos los años te exige Colo Colo. No porque no se lograron en años anteriores significa que no te exijan de nuevo. Sé lo que requiere el equipo y su importancia. Espero estar a la altura y demostrar en la cancha, que es lo más importante”.

Así las cosas, Colo Colo vuelve a tener un Matías Fernández entre sus filas. ¿Ocupará la misma camiseta con el dorsal 14 que hizo mítica el Mati con alcance de nombre y apellido? “Todavía no lo sé“, sentenció Matías Fernández Cordero.