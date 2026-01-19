Qué duda cabe, Claudio Borghi fue el DT de Matías Fernández que probablemente más alto nivel le sacó al enganche cuando recién daba sus primeros pasos profesionales en Colo Colo. Con el correr de los años, el Bichi es comentarista deportivo y un lateral derecho homónimo del “14” reforzó a los albos.

Las referencias son para Matías Fernández Cordero, quien arribó en condición de agente libre al Cacique. Provino desde Independiente del Valle en Ecuador, donde terminó su contrato de tres años. Y tuvo dos apariciones como titular ante Olimpia y Alianza Lima.

Algo que se esperaba tras las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo. “Esa línea de 3 no está conformada, es difícil pasar al ataque con toda la espalda descubierta. Hay una falta de coordinación lógica por el tiempo de trabajo”, observó el otrora talentoso enganche, quien fue campeón del mundo con Argentina en México ’86.

Matías Fernández en acción durante el Serie Río de La Plata. (Foto: Colo Colo).

El esquema táctico con tres defensores que dispuso Fernando Ortiz, quien incluyó a Arturo Vidal como líbero, generó algunas dudas. “Me parece que el chico Fernández está más preparado para atacar que para marcar. Hay que ver eso cómo lo puede hacer”, expresó el Bichi Borghi.

“Por los tiempos, espacios, para que haga diagonales. En dos partidos eso es difícil, hay que verlo con el tiempo”, añadió el Bichi, quien transformó a Gonzalo Fierro en un temible volante por el costado derecho en aquel Colo Colo tetracampeón de torneos cortos entre 2006 y 2007.

Borghi deja una alerta por Matías Fernández Cordero y el clima económico de Colo Colo

Claudio Borghi piensa que el tiempo de adaptación de Matías Fernández Cordero en Colo Colo puede ser clave en que suba su nivel. El Bichi sabe que los jugadores agentes libres eran los principales apuntados por los albos en el mercado de fichajes.

Así llegó Javier Méndez, quien firmó por dos años en el Cacique desde Peñarol. Eso sí, su compatriota uruguayo Joaquín Sosa se integró a préstamo desde el Bologna de Italia. “Hay que ser realistas, Colo Colo está pasando por una situación financiera que no permite reforzarse de mejor forma”, le dijo Borghi a este medio.

Matías Fernández fue titular en los dos amistosos formales que jugó Colo Colo en Uruguay. (Foto: Colo Colo).

“Con lo que tienen, debe dar lo mejor”, expuso Borghi. Algo similar a la frase que lanzó Aníbal Mosa mientras daba luces del final de la confección del plantel. “Hay que arar con los bueyes que tenemos”, dijo en su estilo el empresario puertomontino de origen sirio.

Aníbal Mosa sabe que hubo que ajustar los cinturones en el Cacique este año. (Alejandro Pizarro/Photosport).

