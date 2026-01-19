Uno de los grandes precios que ha pagado Colo Colo en en la historia el mercado de fichajes es el delantero Salomón Rodríguez, quien llegó al Monumental a principio de 2025.

El uruguayo, proveniente de Godoy Cruz, firmó por Blanco y Negro a cambio de 2.2 millones de dólares y su alto precio nunca se traspasó al terreno de juego, porque simplemente no rindió.

A Rodríguez le fue muy mal en Colo Colo, anotó apenas tres goles y no entró en los planes para la temporada 2026, por ello lo mandaron a préstamos sin cargo a Montevideo City Torque.

Increíble: Salomón Rodríguez le marcó a Colo Colo

Este lunes Colo Colo volvió a jugar un amistoso de pretemporada y lo hizo ante Montevideo City Torque, con otra derrota para el equipo que dirige el criticado Fernando Ortiz.

El cuadro uruguayo derrotó por 2-0 al Cacique en un duelo informal, donde lo que sorprendió fue que uno de los tantos del elenco local lo marcó Salomón Rodríguez. Sí, sabía anotar. El otro tanto lo hizo Esteban Obregón.

Montevideo City Torque venció a Colo Colo.

El próximo partido amistoso de Colo Colo será este miércoles, cuando se mida desde las 21:00 horas ante Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo.