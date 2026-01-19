Es tendencia:
Con Salomón Rodríguez en cancha: Colo Colo suma nueva derrota en amistoso post Alianza Lima

No despega el equipo de Fernando Ortiz y en partido a puertas cerradas cosechó otra caída este lunes.

Por Nelson Martinez

Colo Colo en caída libre.
Colo Colo no logra convencer a sus hinchas luego de su participación en el torneo amistoso Serie Río de La Plata. Este lunes por la mañana sumaron su cuarto amistoso en Uruguay y siguen sin obtener triunfos.

Primero fue el 0-0 con Olimpia (ganaron después por penales), luego derrota 1-0 vs U de Concepción, derrota 3-2 ante Alianza Lima (anoche) y hoy cayeron ante el Montevideo City Torque.

Precisamente, en el elenco charrúa milita ahora Salomón Rodríguez, el precio más alto en un fichaje albo que partió de Macul tras una terrible campaña. El delantero uruguayo jugó ante su ex club.

¿Cómo le fue a Colo Colo en su nuevo amistoso?

Nueva derrota cosechó Colo Colo tras caer ante Alianza Lima. Esta vez, jugadores que no han tenido mayores minutos cayeron en amistoso no televisado ante el nuevo equipo de Salomón Rodríguez.

Colo COlo no despega en los amistosos /Photosport

Colo-Colo cayó 2-0 ante Montevideo City Torque (70 minutos). Los albos presentaron un equipo alternativo (los jugadores que no fueron titulares ayer)”, reportó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN.

Bajo la información de la fuente citada, hubo novedades tanto en los jugadores utilizados por Fernando Ortiz, como del rival. Eso, apelando a la figura de Rodríguez, quien enfrentó a su reciente ex club.

¿Dolido? Salomón Rodríguez ni se acuerda de Colo Colo en su regreso a Uruguay

“Joaquín Sosa volvió a sumar minutos tras la fatiga muscular. En el cuadro uruguayo jugó Salomón Rodríguez”, apuntó Alvarado. Ahora Colo Colo enfrentará su último amistoso en Uruguay, este miércoles ante Peñarol.

