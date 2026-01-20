¡Revelado! Este es el número que utilizará Juan Martín Lucero en U. de Chile

La espera terminó, porque este martes fue presentado Juan Martín Lucero en U. de Chile. El delantero dejó atrás su paso por Fortaleza y regresa al fútbol chileno, donde ya vistió la camiseta de Colo Colo.

En sus primeras palabras, el atacante declaró que “estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un club muy lindo, muy prolijo y ordenado. El predio de entrenamiento está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo”.

“Elegí venir porque fue el club que demostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manuel Mayo, me llamó el entrenador, entonces todo eso hace que un jugador se sienta importante”, valoró.

Un día después de su llegada a Chile, Juan Martín Lucero recorrió por primera vez el Centro Deportivo Azul y posó con la camiseta que utilizará en esta temporada. Un video oficial del club muestra que el Gato eligió la dorsal 18 para su paso por U. de Chile.

Juan Martín Lucero ocupará la 18 | U. de Chile

El debut de Juan Martín Lucero en U. de Chile

Después de superar los exámenes médicos y vivir su primer día en el Centro Deportivo Azul, Juan Martín Lucero está listo para incorporarse a la pretemporada que lidera Francisco Meneghini en U. de Chile.

Publicidad

Publicidad

El debut del Gato con la camiseta azul podría darse este mismo fin de semana, porque el Bulla enfrenta el sábado 24 de enero a Universitario en Perú.

Tweet placeholder

El delantero no suma acción en la cancha desde el 7 de noviembre de 2025, cuando jugó 12′ del empate de Fortaleza, equipo que descendió en Brasil, con Ceará.

Publicidad

Publicidad

De no debutar en el amistoso con el conjunto peruano, Lucero tendría que esperar hasta el inicio de la Liga de Primera. El Bulla debuta el sábado 30 de enero ante Audax Italiano en el torneo nacional.