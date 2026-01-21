Ñublense terminó siendo un actor de reparto en la campaña anterior y con el objetivo de luchar en la parte alta, es que sumaron a Fernando Ovelar de cara al 2026.

Los Diablos Rojos no lograron encontrar buenos resultados ni con Francisco Arrúe ni con Ronald Fuentes en el 2025. Por esta razón, la dirigencia decidió sacudir la banca y traer a Juan José Ribera, quien viene de buenos resultados con Audax Italiano.

La nueva cara de Ñublense

Ñublense ha tenido bastantes cambios en su plantel, con muchas salidas y también llegadas. JJ Ribera intenta buscar las piezas que se adecuen a su sistema de juego, para intentar traer nuevamente alegrías a Chillán. Para esto, puso sus ojos en Unión Española.

Primero, los Diablos Rojos consiguieron el fichaje de Ignacio Jeraldino a préstamo de Independencia. Ahora, también fueron por otro atacante con pasado en los Hispanos, aunque su pase pertenece a Pachuca.

Fernando Ovelar fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Ñublense. El paraguayo se une al plantel de Ribera y coincidirá nuevamente en ataque con Jeraldino. Llega en condición de préstamo desde los Tuzos por un año, con opción de compra por el 50% del pase de acuerdo a lo informado por César Luis Merlo.

“El delantero guaraní de 22 años se suma a los Diablos Rojos para la temporada 2026. Fernando, quien juega en la posición de extremo derecho, llega en condición de préstamo desde el Club de Fútbol Pachuca”, escribieron los de Chillán en sus redes sociales.

En el 2025, Fernando Ovelar jugó 30 partidos en Unión Española, anotando 3 goles y sin dar asistencias. Se suma como refuerzo a Ñublense con la intención de dejar atrás su amarga temporada pasada, donde perdió la categoría con los Hispanos.