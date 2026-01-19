Tras haber entrenado con Unión Española, finalmente el delantero Ignacio Jeraldino no jugará con los rojos en la Primera B. Eso sí, mantendrá el color, ya que fue oficializado en la Liga de Primera en los Diablos Rojos.

Se trata de Ñublense, elenco que se movió rápido en el mercado y abrochó el arribo del experimentado goleador. Con un fichaje a préstamo, el criticado delantero en Santa Laura busca su revancha.

Jeraldino es la gran carta de gol tras otro criticado mercado de pases en Chillán, donde el equipo de Juan José Ribera ha sorprendido con fichajes desde Primera B. Por nombres, la llegada de Jeraldino es el refuerzo más importante hasta ahora.

Una revancha tras descender con Unión Española

Ignacio Jeraldino no lo pasó bien en su temporada anterior con Unión Española. El artillero anotó seis tantos en 27 encuentros, terminando en la banca en el final del torneo. Por eso busca su anhelada revancha en Ñublense.

“Bienvenido Ignacio Jeraldino. El experimentado delantero llega a Ñublense en condición de préstamo desde Unión Española“, partió informando en el club. Y a modo de aleonar a los hinchas, los chillanejos apelaron a la experiencia del delantero.

Publicidad

Publicidad

Mediante sus redes sociales informaron que el nuevo artillero “cuenta con pasos por el fútbol italiano, español y mexicano, además de una amplia trayectoria en el torneo local”. Se suma a Franco Rami como opción ataque.

Jeraldino en su último ciclo /Photosport

Además de Ignacio Jeraldino, a Ñublense arribaron Diego Céspedes (Cobresal) y Felipe Campos. Previo a esos fichajes también se oficializó a Hernán Ñuñoz y Joaquín González desde la Primera B, además de Manuel Rivera.

Publicidad