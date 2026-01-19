Polémica en Deportes Temuco. Es que Diego Buonanotte salió al pasado de dichos de Marcelo Salas, quien aseguró que no era prioridad renovarle contrato tras la terrible campaña el del club en 2025.

“Duelen algunas cosas, sí, duelen porque uno ya es grande, tiene o cree que tiene que tener otro trato porque uno se ha portado siempre bien”, dijo el jugador a Primera B Chile. Pero desde el Pije le respondieron rápidamente.

Roberto Rojas, saliente ahora ex gerente técnico y quien asesora a Marcelo Salas, habló con RedGol del caso. Tomatín aclaró que “hay una confusión tremenda porque Marcelo jamás le ha contestado a Diego, no este año. Yo estoy atento a las comunicaciones”.

La furiosa respuesta del círculo de Marcelo Salas

Roberto Rojas, hombre de confianza de Marcelo Salas y ex gerente deportivo de Temuco, salió al paso por la polémica con Diego Buonanotte. En diálogo con RedGol no se guardó nada el recordado Tomatín.

Rojas le responde al “Enano”.

“Marcelo dijo que no era prioridad en el sentido de arreglar con Diego porque ya tenía contrato vigente por cláusula. Salas jamás se ha referido mal de él, ni nadie se ha referido mal de Diego”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Por eso, Tomatín manifestó su molestia al decir que “por la campaña ya salió el gerente deportivo. Buonanotte ha sido una de las inversiones más grandes y también a lo mejor está el debe como quedó el gerente, que le costó su pega”.

ver también Figura de Concepción revela por qué terminó firmando con Deportes Temuco: “Marcó la diferencia”

“Lo que sí cayó mal a todos nosotros y no se dijo fue cuando habló con la gente Católica y nosotros estábamos a dos partidos del descenso. Habría que preguntarle, ‘¿es verdad que a dos fechas tú hablaste con gente de Católica para terminar tu carrera ahí?'”, cerró.