Supercopa de Chile

Se define a un nuevo supercampeón: ¿Qué pasa si hay empate en la Supercopa de Chile?

El reglamento de este renovado formato definió qué pasará si hay igualdad a los 90 minutos, tanto en semis como en la gran final de la Supercopa 2026.

Por Franco Abatte

Conoce como se define al ganador de la Supercopa 2026 en este renovado formato en caso de empate.
Este martes empieza de manera oficial la temporada 2026 del fútbol chileno con la disputa de la primera semifinal de la Supercopa de Chile, que se juega bajo el renovado formato de ‘Final Four‘. En este primer cruce, los protagonistas serán Huachipato, flamante campeón de la Copa Chile de la temporada pasada, y la Universidad Católica, subcampeón de la Liga de Primera 2025.

Se trata de un nuevo formato para el certamen que define al supercampeón del fútbol chileno, y cuya otra llave tendrá como animadores a Coquimbo Unido y Deportes Limache, duelo que se disputará este miércoles, también en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Como en todo partido oficial, el resultado tras los 90 minutos puede ser victoria, derrota o empate. En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer qué ocurrirá tanto en las semifinales como en la gran final de la Supercopa de Chile si los encuentros terminan igualados en el tiempo reglamentario.

En caso de empate: ¿Penales o alargue en la Supercopa de Chile 2026?

De acuerdo al reglamento de esta competición, en caso de que el partido termine en empate pasados los 90 minutos de juego, no habrá alargue y se definirá al ganador, tanto en semifinales como al campeón durante la final inmediata, por definición a penales.

Programación de la Supercopa de Chile 2026:

  • Huachipato vs. Universidad Católica: martes 20 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito, Viña del Mar.
  • Coquimbo Unido vs. Deportes Limache: miércoles 21 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito, Viña del Mar.
  • Gran final de la Supercopa de Chile 2026 el domingo 25 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito, Viña del Mar.
Huachipato, Católica, Coquimbo y Limache definen al Supercampeón de Chile 2026. (Foto: ANFP)

Palmarés de la Supercopa de Chile 2025

Equipo Títulos Subcampeonatos Años campeonatos Años subcampeonatos
Colo-Colo 4 3 2017, 2018, 2022, 2024 2020, 2023, 2025
Universidad Católica 4 2 2016, 2019, 2020, 2021 2017, 2022
Universidad de Chile 2 2 2015, 2025 2013, 2016
Unión Española 1 0 2013
O’Higgins 1 0 2014
Magallanes 1 0 2023
Deportes Iquique 0 1 2014
Universidad de Concepción 0 1 2015
Santiago Wanderers 0 1 2018
Palestino 0 1 2019
Ñublense 0 1 2021
Huachipato 0 1 2024
