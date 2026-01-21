Universidad Católica se metió con fuerza en la final de la Supercopa 2026 tras vencer con autoridad a Huachipato 4-2. Una semifinal en la que pasó de todo, remontada, goles, emociones y debut de piezas claves.

En el estadio Sausalito de Viña del Mar, los acereros sorprendieron primero con dos tantos de Lionel Altamirano, pero Católica no tardó en reaccionar. La franja fue de menos a más y terminó celebrando un triunfo que los pone a un paso de un nuevo título.

El goleador de la noche fue Fernando Zampedri, quien anotó dos goles decisivos para la remontada y que dirige a la UC a la final de la Supercopa. Además, los dirigidos por Daniel Garnero consiguieron el primer triunfo del año y van por una nueva estrella.

Sin embargo, el protagonista no fue solo el Toro. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Matías Palavecino, que disputó su primer partido oficial con la camiseta de Católica tras llegar como refuerzo de peso.

Cabe destacar que estos dos ya se conocían antes y el volante argentino no dudo recordar su pasado en Rosario Central. “Me conoce de muy chico y siempre me ha ayudado, en la gala me dijo que tomará la decisión con el corazón. Todos los camino me traían aquí“, comentó.

Zampedri y Palavecino ilusionan al hincha cruzado

“Ojalá que pase…”: Palavecino quiere jugar con su ex equipo

Al terminar el partido, Palavecino, quien fue campeón con Coquimbo Unido en la temporada anterior, lanzó una declaración para TNT Sports que puso picante la previa entre Coquimbo y Deportes Limache, quienes son los otros semifinalistas de la Supercopa.

“Ojalá pase Coquimbo. Pensar en el domingo y Dios quiera que nos quedemos con la medalla“, comentó el volante ofensivo hoy de la franja.

Ahora, mientras se alistan para la final, los cruzados sueñan con levantar otro trofeo y ofrecerle a sus hinchas convertirse en el equipo más Supercampeón de Chile.

