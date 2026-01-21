Es tendencia:
Fútbol chileno

Supercopa: U Católica se burla de Javier Correa y Colo Colo tras goles de Zampedri

El Toro se matriculó con un doblete en su debut de la temporada, donde los cruzados aprovecharon para repasar a los albos.

Por Nelson Martinez

Round de los goleadores por el apodo.
© Photosport.Round de los goleadores por el apodo.

U Católica hizo la tarea y remando desde atrás venció a Huachipato por las semis de la Supercopa. Y mientras los cruzados esperan rival para la final del torneo, los ágiles hinchas rápidamente se percataron de un detalle.

Es que las redes sociales del club aprovecharon de tocarle la oreja a Colo Colo apelando a la figura de Fernando Zampedri. El Toro despachó dos goles en el duelo y en la UC le gritaron al mundo su popular apodo.

Lo anterior, luego del debate por el sorpresivo sobrenombre que en el Cacique le pusieron a Javier Correa, al que también lo llamaron Toro. Una controversia que incluso causó rechazo en los hinchas albos, donde la figura de su “9” cada vez es más polémica por sus declaraciones.

U Católica luce a su Toro Zampendri

U Católica no falló en sus redes sociales y lució aplaudidos videos de las celebraciones y goles de Fernando Zampedri. Ahí aprovechó de repasar a Colo Colo y el inédito apodo para Javier Correa.

Frases como “el único Toro” y “Toro hay una solo y es de los cruzados”, las redes sociales de la franja festinaron con la figura de Zampedri. Eso en contraparte por la polémica de Javier Correa, cada vez más distanciado de sus hinchas en Macul.

Fernando Zampedri ya abrió su temporada 2026 con dos goles y se matricula rápidamente como candidato a ser artillero del año. Su increíble nivel en la UC ya lo tiene como hexagoleador del fútbol chileno.

El Toro busca seguir haciendo historia con U Católica y ahora espera rival para pelear un nuevo título. En la final se topará con Coquimbo o Limache (ganador de la semifinal), buscando alzarse como campeón de la Supercopa.

