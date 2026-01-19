Colo Colo cayó en un duelo amistoso ante Alianza Lima, donde Javier Correa se destacó al anotar dos goles. Esto le valió un nuevo apodo, aunque el problema es que no es para nada original.

Los Albos perdieron por 3-2 ante los Íntimos y sembraron bastantes dudas sobre su presente futbolístico. Si bien los duelos de pretemporada son para ir tomando ritmo futbolístico, por ahora la imagen no es buena. El torneo nacional comienza el 30 de enero.

El nada nuevo apodo de Correa

Dentro de lo rescatable que dejó la derrota de Colo Colo ante Alianza Lima, fueron los dos goles de Javier Correa. El delantero argentino no ha logrado consolidarse del todo en los Albos y algunas declaraciones desafortunadas, lo han enemistado con una parte de los hinchas.

Una vez finalizado el partido ante los Íntimos, el goleador volvió a sacar las garras delante de los micrófonos. “La verdad es que se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan“, indicó a ESPN.

Por si fuera poco, desde las cuentas de Colo Colo en redes sociales quisieron destacar la actuación de Correa, pero un detalle terminó generando polémica. Los Albos subieron los goles del atacante, acompañado con la frase “doblete del Toro”.

El apodo de Toro causó bastantes burlas. Esto debido a que este “rótulo” es asociado a Fernando Zampedri en la actualidad, máximo goleador histórico de Universidad Católica. Por si fuera poco, no es un alías muy original. Solo en el fútbol chileno ya están Isaac “Torito” Díaz, Marco “Toro” Millape, Cristian “Toro” Bogado o Leandro “Toro” Benegas, entre otros.

El nuevo apodo de Javier Correa terminó generando más rareza que halago en redes sociales. Hinchas de Universidad Católica se burlaron por “copiarles”, mientras otros seguidores albos también recalcaron que el sobrenombre no es para nada original.