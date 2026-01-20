Colo Colo vivió una jornada para el olvido tras caer 3-2 ante Alianza Lima, equipo dirigido por Pablo Guede, en un duelo donde el conjunto de Fernando Ortiz mostró serias falencias.

Esta semana el Cacique cierra su participación en la Serie Río de la Plata enfrentando a Peñarol, con la misión de despedirse de Uruguay con un triunfo y llegar afinados al inicio de la Liga de Primera.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Peñarol?

Colo Colo jugará su tercer partido en la Serie Río de la Plata 2026 y se enfrentará a Peñarol este miércoles 21 de enero, desde las 21:00 hrs , en el Estadio Centenario de Montevideo.

El partido del Cacique frente al conjunto Carbonero en la Serie Río de la Plata 2026, será transmitido exclusivamente de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Así llegan los equipos al partido

El equipo de Fernando Ortiz afronta este compromiso tras dos presentaciones en el torneo. En su estreno logró imponerse a Olimpia en la definición a penales, mientras que en su segundo duelo no pudo mantener el ritmo y cayó por 3-2 ante Alianza Lima.

En la vereda opuesta, el conjunto Aurinegro llega luego de un vibrante choque frente a River Plate, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y se resolvió desde los doce pasos a favor del elenco argentino.

