Colo Colo vivió una jornada para el olvido tras caer 3-2 ante Alianza Lima, equipo dirigido por Pablo Guede, en un duelo donde el conjunto de Fernando Ortiz mostró serias falencias.

Esta semana el Cacique cierra su participación en la Serie Río de la Plata enfrentando a Peñarol, con la misión de despedirse de Uruguay con un triunfo y llegar afinados al inicio de la Liga de Primera.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Peñarol en la Serie Río de La Plata?

Colo Colo jugará su tercer partido en la Serie Río de la Plata 2026 y se enfrentará a Peñarol este miércoles 21 de enero, desde las 21:00 hrs , en el Estadio Centenario de Montevideo.

El partido del Cacique frente al conjunto Aurinegro en la Serie Río de la Plata 2026, será transmitido exclusivamente de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

ver también Lucero ganaba 75 millones en Colo Colo y esto cobrará en la U

Fixture Colo Colo Serie Río de La Plata 2026

Desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

Jueves 15 de enero 21:00 horas – Colo Colo vs. Olimpia , Estadio Luis Franzini



Publicidad

Publicidad