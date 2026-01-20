Real Madrid recibe a Mónaco por la séptima fecha de la Champions League, con la misión de encaminar su clasificación. Tras la salida de Xabi Alonso y la eliminación en Copa del Rey, el equipo blanco se rearmó con un 2-0 ante Levante en LaLiga, con goles de Mbappé y Raúl Asencio.

El conjunto francés, en tanto, se mantiene en zona de clasificación, aunque llega golpeado tras cuatro derrotas seguidas en la Ligue 1, buscando no extender su crisis al plano europeo.

¿Qué canal transmite el partido del Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO?

Real Madrid vs. Mónaco juegan este martes 20 de enero, desde las 17:00 hrs. en el Santiago Bernabéu, por semifinales de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

● VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

● DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

● ENTEL: 212 (HD)

● CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

● GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

● MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

● TU VES: 508 (HD)

● ZAPPING: 90 (HD)

