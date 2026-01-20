Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

¿Dónde ver Inter de Milán vs. Arsenal? Horario y qué canal transmite EN VIVO la Champions League

Inter se enfrenta al Arsenal, por la fecha 7 de la UEFA Champions League 2025/26.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Inter se enfrenta al Arsenal, por la fecha 7 de la UEFA Champions League 2025/26.
© Getty ImagesInter se enfrenta al Arsenal, por la fecha 7 de la UEFA Champions League 2025/26.

La nueva fase de liga de la Champions League vuelve a regalar un cruce estelar y este martes Inter de Milán y Arsenal, líderes de la Serie A y la Premier League, se enfrentan en un duelo prometedor.

El cuadro italiano suma 12 puntos y marcha sexto, obligado a seguir puntuando para mantenerse en zona de clasificación directa. El Arsenal, en tanto, llega perfecto: seis triunfos, liderato y apenas un gol en contra en el torneo.

¿Qué canal transmite el partido del Inter vs. Arsenal EN VIVO?

Inter Milan vs. Arsenal juegan este martes 20, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Parc des Princes, por la fecha 7 de UEFA Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de las señales ESPN y ESPN Premium y, si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium y Disney+ Estándar.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

● VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
● DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
● ENTEL: 241 (HD)*
● CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
● GTD/TELSUR: 70 (SD)
● MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
● TU VES: 522 (HD)
● ZAPPING: 100 (HD)*

Inter y Arsenal se unen para hacer reaparecer a Alexis Sánchez en la previa de Champions League

ver también

Inter y Arsenal se unen para hacer reaparecer a Alexis Sánchez en la previa de Champions League

Tabla de posiciones Champions League

Publicidad
Lee también
Inter y Arsenal se unen para hacer reaparecer a Alexis Sánchez
Alexis Sánchez

Inter y Arsenal se unen para hacer reaparecer a Alexis Sánchez

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City por Champions League?
Internacional

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City por Champions League?

¡Copa Chile, Madrid-City y más! Horario y dónde ver los partidos de hoy 10 de diciembre
Noticias

¡Copa Chile, Madrid-City y más! Horario y dónde ver los partidos de hoy 10 de diciembre

Colo Colo se aburre de los dardos públicos de Javier Correa
Colo Colo

Colo Colo se aburre de los dardos públicos de Javier Correa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo