La nueva fase de liga de la Champions League vuelve a regalar un cruce estelar y este martes Inter de Milán y Arsenal, líderes de la Serie A y la Premier League, se enfrentan en un duelo prometedor.

El cuadro italiano suma 12 puntos y marcha sexto, obligado a seguir puntuando para mantenerse en zona de clasificación directa. El Arsenal, en tanto, llega perfecto: seis triunfos, liderato y apenas un gol en contra en el torneo.

¿Qué canal transmite el partido del Inter vs. Arsenal EN VIVO?

Inter Milan vs. Arsenal juegan este martes 20, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Parc des Princes, por la fecha 7 de UEFA Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de las señales ESPN y ESPN Premium y, si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium y Disney+ Estándar.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

● VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

● DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

● ENTEL: 241 (HD)*

● CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

● GTD/TELSUR: 70 (SD)

● MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

● TU VES: 522 (HD)

● ZAPPING: 100 (HD)*

Tabla de posiciones Champions League

