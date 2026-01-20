En la antesala del duelo de Champions League entre Inter y Arsenal, un viejo conocido se robó parte del protagonismo. Alexis Sánchez fue recordado por ambos clubes a través de un video publicado en Instagram, justo en la previa del choque que se disputará este hoy a las 17:00 horas de Chile.

El gesto no pasó desapercibido entre los hinchas, ya que el tocopillano defendió las camisetas de ambos equipos en distintos momentos de su carrera europea. En el registro, se repasaron algunas de sus mejores jugadas, celebraciones y momentos icónicos, desatando nostalgia en redes sociales.

Alexis dejó huella tanto en Londres como en Milán. En el Arsenal fue figura, referente ofensivo y uno de los jugadores más determinantes de la era post-Invencibles, mientras que en el Inter fue parte del plantel que volvió a levantar títulos locales y protagonizó campañas destacadas a nivel internacional.

Comentarios de hinchas coincidieron en destacar el impacto del chileno y su carácter competitivo en los partidos grandes, más cuando se habla de partidos en Champions League.

Alexis Sánchez jugando Champions League contra el PSG

Un recuerdo que calienta el choque entre ambos

El video aparece justo en la previa de un partido clave por la Champions League, donde Inter y Arsenal se juegan puntos importantes en su grupo. El guiño a Alexis Sánchez no solo apela a la memoria futbolera, sino que también conecta historias entre dos instituciones que hoy vuelven a cruzarse.

Alexis Sánchez en el Arsenal jugó 166 partidos, en los cuales anotó 80 goles y entregó 44 asistencias. Ahora solo destacando la mejor competición de Europa, el chileno logró jugar 22 partidos, anotando 9 goles y repartiendo 11 asistencias para los Gunners.

Mientras que en el Inter, el chileno disputó 142 partidos, anotando 24 goles y entregando 28 asistencias. Destacando solo Champions League, el tocopillano jugó 20 partidos de los cuales solo anotó 3 goles y entregó 1 asistencia.