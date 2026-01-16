Alexis Sánchez encendió las alarmas en el Sevilla FC justo cuando el equipo andaluz comienza la segunda rueda de La Liga 2025-26. El delantero chileno no pudo entrenar con sus compañeros este viernes después de sufrir una contusión en la pelvis, lo que dejó en duda su presencia para el próximo compromiso liguero ante Elche de este lunes.

El parte médico oficial del club señala que Alexis queda “pendiente de evolución”, por lo que su disponibilidad dependerá de cómo responda en las próximas horas al tratamiento y a la observación médica.

ver también Prensa paraguaya vuelta loca con un crack de Colo Colo: “Ante Olimpia se destacó como la gran figura”

ver también Oficial: ANFP programa con fecha y hora el Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile

La lesión ya había generado preocupación días antes, cuando el chileno se perdió parte del entrenamiento. La dolencia en la pelvis también lo condicionó para el duelo anterior ante Celta de Vigo, donde solo pudo jugar cerca de 30 minutos.

En medio de esta inquietud, el Sevilla recibió una buena noticia con la reincorporación de Djibril Sow. Además, Gabriel Suazo también se está recuperando y sumó trabajo con sus compañeros, lo que alivia en parte al entrenador Matías Almeyda.

No se sabe cuando podría volver

Sevilla entre dudas y planes tácticos

La ausencia de Alexis no llega en el mejor momento. El equipo ha tenido un arranque de año complicado, y la potencial baja del “Niño Maravilla” podría condicionar la planificación ofensiva de Almeyda.

Publicidad

Publicidad

Pese a la preocupación, algunos medios españoles confirman que Alexis fue incluido en la convocatoria para el próximo partido. Sin embargo, su participación dependerá de cómo evolucione físicamente durante los entrenamientos finales.

Para el Sevilla, que ya ha lidiado con otras ausencias por lesión y compromisos internacionales, mantener a una pieza ofensiva de la talla de Alexis Sánchez sería un alivio. El delantero chileno sigue siendo uno de los referentes del plantel y su presencia podría marcar la diferencia en un tramo decisivo del campeonato.

La tabla de posiciones de La Liga

Publicidad