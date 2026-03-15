Alexis Sánchez volvió al Camp Nou en la visita del Sevilla a Barcelona, por la fecha 28 de la Liga de España. El delantero y Gabriel Suazo fueron titulares, con 90 minutos para el atacante oriundo de Tocopilla.

Lamentablemente nos les fue nada bien: el resultado terminó en goleada 5-2 para los culés. Sin embargo, en la previa del partido una reflexión de Alexis Sánchez emocionó a todos en medio de su regreso a la que fue su casa por tres temporadas.

En conversación con la transmisión de DAZN en la previa, le pidieron a Alexis un consejo para los más jóvenes. El chileno dejó a todos con la piel de gallina.

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Alexis y el mejor Barcelona

“Es difícil, siempre hay nervios contra un gran equipo como es el Barcelona. En mi caso, jugué en el mejor Barça de la historia“, dijo Alexis.

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Agregó que “me tocó jugar junto a Iniesta, Messi y Xavi; y los mejores que había en ese momento. Que me impresione algo más que eso no es nada fácil y eso es lo que me hace jugar con mucha confianza“.

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Por otro lado manifestó que “siempre es lindo volver a estar donde di mis primeros pasos en el Barcelona, lo veo un poco cambiado el estadio. Antes había venido con Manchester United y el Inter. Me gustaba más el Camp Nou clásico y más antiguo. Era muy lindo, ahora está moderno y más grande”.

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Con la derrota y ubicado en el 14° puesto de momento, ahora el Sevilla de Alexis y Suazo debe enfocarse en el próximo duelo, como locales con Valencia, el próximo sábado 21 de marzo.

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