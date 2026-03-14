Este domingo, el Sevilla de Alexis Sánchez enfrentará al siempre complejo Barcelona en un duelo que tuvo una previa bastante llamativa debido a las palabras del entrenador del conjunto sevillano, Matías Almeyda, quien en conferencia de prensa abordó un tema social que terminó eclipsando lo futbolístico.

ver también Matías Almeyda y poco común frase antes de visita de Sevilla a Barcelona: “Tenemos que rezar”

Almeyda fue consultado por el caso de Carmen, una hincha sevillana que padece cáncer y que necesita ayuda económica para financiar su tratamiento. La pregunta llevó al técnico argentino a realizar una profunda reflexión sobre el mundo actual y el rol del fútbol en la sociedad.

Almeyda reflexiona sobre lo bueno y lo malo del fútbol

El exDT de River Plate comenzó destacando las situaciones positivas del fútbol, indicando que: “El fútbol tiene algo muy lindo: despierta sentimientos. Para mí, bien utilizado es un remedio para mucha gente. Desde ese lugar digo: ¿a cuántos nos da de comer? Si no hubiese sido por el fútbol, en lo personal no sé qué otro trabajo hubiese hecho”.

Sin embargo, el DT del equipo donde también juega el seleccionado nacional Gabriel Suazo fue más allá y apuntó a la compleja realidad global.

“Hay guerras y nosotros estamos hablando de un partido; eso quiere decir que no nos importa nada. Esa es la parte triste: que el negocio tiene que seguir y yo me estoy rompiendo la cabeza viendo cómo va a ser el equipo que va a jugar”, reflexionó.

Pero la frase que más impacto generó llegó después, cuando se refirió al costo de los conflictos bélicos: “Si cada cohete que tiran vale 50 millones de euros y después decimos que en África hay hambre, ¿por qué en vez de tirar cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz y educación?”, lanzó el entrenador.

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Almeyda cerró con una mirada crítica sobre el rumbo de la sociedad: “Socialmente el mundo va retrocediendo en muchos aspectos y todos somos parte de esto”.

Las palabras de Almeyda rápidamente se volvieron virales, generando debate a horas de un duelo clave donde el Sevilla de los chilenos buscará dar el golpe ante el poderoso Barcelona.

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¿Cuándo juega Barcelona vs. Sevilla?

Barcelona recibe en el Camp Nou al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este domingo 15 de marzo, a partir de las 12:15 horas de Chile.

En resumen