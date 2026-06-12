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Argentina

“No vino por dinero”: presidente de Talleres en las nubes por arribo de Jorge Sampaoli

El campeón de Copa América con la selección chilena inicia un nuevo desafío.

Por César Vásquez

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Jorge Sampaoli dirigirá en Primera División en Argentina.
© TalleresJorge Sampaoli dirigirá en Primera División en Argentina.

Jorge Sampaoli sorprendió a todos al firmar por Talleres de Córdoba. Esta situación tiene muy alegres al club argentino, y así lo explicó su presidente Andrés Fassi.

El casildense no ha tenido buenas experiencias en sus últimos clubes, viniendo de fracasos en Sevilla, Flamengo, Stade Rennes y Atlético Mineiro. Sin embargo, todavía tiene un prestigio adquirido que le permite darse el lujo de elegir a qué equipo ir y eligió a la T.

La motivación de Jorge Sampaoli

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, habló del arribo de Jorge Sampaoli a su club. El directivo mostró su alegría por su nuevo entrenador y aseguró que este hizo un gran esfuerzo por llegar a la institución.

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“Las cláusulas y los contratos son confidenciales, lo que sí puedo decir es que Sampaoli no vino a Talleres por dinero. Es un esfuerzo importante que hace el club y también un esfuerzo importante que hizo él para venir“, indicó Fassi a Cadena 3.

El presidente detalló que la real motivación del campeón de Copa América con Chile va más allá de lo económico: “Quiere dejar un legado en Talleres y quiere que su sello quede en el fútbol argentino. Es algo que él quiere lograr”.

Jorge Sampaoli jamás ha dirigido en Primera División de Argentina y en su país no tienen una muy buena imagen deportiva de él, ya que no le fue bien en la Albiceleste cuando los dirigió entre 2017 y 2018. Ahora, el casildense tendrá la opción de mostrar su trabajo.

“Sampaoli es un hombre que ha triunfado, que le ha ido muy bien en muchas partes del mundo, y hoy lo quiere hacer en el fútbol argentino. Nos pone muy contentos que él haya elegido a Talleres“, cerró el presidente de Talleres de Córdoba.

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