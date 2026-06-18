Ricardo Gareca ganaba más que casi todos en Chile: el top 15 de los sueldos de los técnicos del Mundial

El Tigre percibía un salario mucho más alto que muchos de los entrenadores top que dirigen en la Copa del Mundo.

La Federación de Fútbol de Chile le hizo un contrato millonario a Ricardo Gareca para que intentara meter a la Roja en el Mundial 2026, sin embargo, el DT se dedicó a hacer comidas familiares en vez de dirigir al equipo nacional.

La selección chilena apenas ganó un partido oficial con el Tigre en el banco y el salario monumental que recibía se fue por el tacho de la basura. Gareca recibía un salario cercano a los 3.7 millones de dólares por año.

El monto que recibía el argentino es top a nivel planetario, de hecho, está por sobre varios de los entrenadores que tienen un acuerdo millonario con las selecciones que representan.

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Carlo Ancelotti, el DT mejor pagado del Mundial 2026

El diario inglés The Mirror hizo una investigación y dio a conocer los sueldos más altos que pagan las selecciones en el Mundial 2026, donde contó lo que perciben los 15 estrategas con mejores acuerdos.

El técnico que se lleva más dinero es el italiano Carlo Ancelotti, quien tiene un contrato de 10 millones de euros con la selección brasileña, y de paso, se convirtió en el primer estratega extranjero en dirigirla.

Carlo Ancelotti tiene un sueldo top en Brasil. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

En la segunda plaza aparece el técnico más joven de la Copa del Mundo, Julian Nagelsmann, quien recibe 7 millones de euros en Alemania. Un poco más atrás está el argentino Mauricio Pochettino, quien recibe 6 millones de euros de la federación de Estados Unidos.

Un caso extraño es el de Lionel Scaloni, actual campeón del mundo con Argentina, cuyo salario es de 2.3 millones de euros, lejos del top ten a nivel mundial.

En síntesis

El técnico Ricardo Gareca recibió un sueldo anual de 3.7 millones de dólares en Chile.

recibió un sueldo anual de 3.7 millones de dólares en Chile. El italiano Carlo Ancelotti gana 10 millones de euros anuales con la selección de Brasil.

gana 10 millones de euros anuales con la selección de Brasil. El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, percibe un salario de 7 millones de euros.

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El top 15 de técnicos que más ganan en el Mundial