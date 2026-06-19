Intercambio de láminas, desafíos interactivos, premios sorpresa y la participación de reconocidas figuras del fútbol nacional serán parte de las actividades que la compañía preparó para acompañar a los fanáticos durante una de las fechas más esperadas de este año.

Pocos panoramas unen tantas generaciones como el fútbol. Y si además coincide

con el Día del Padre, la combinación parece perfecta. Por eso, Ripley preparó una serie de experiencias presenciales para que clientes, familias y fanáticos puedan vivir la pasión mundialera más allá de los partidos, transformando las tiendas en puntos de encuentro donde compartir, competir y celebrar.

Panorama futbolero en el Día del Padre

Una de las principales actividades será un desafío interactivo desarrollado junto a

Adidas en Costanera Center, donde los participantes podrán poner a prueba sus

habilidades y competir por diferentes premios hasta el domingo 21 de junio.

La experiencia, además, contará con la presencia de tres reconocidas figuras del

fútbol nacional como el ex seleccionado de Chile Rafael Olarra, el actual defensa del Atlético Mineiro y promesa del fútbol chileno Iván Román, y el campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo-Colo, Marcelo Barticciotto, quienes compartirán con los asistentes y participarán en una firma de camisetas durante la jornada, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de conocerlos de cerca y vivir una experiencia única en torno al Mundial desde las 16:45 hrs. de este viernes.

La programación continuará el sábado porque entre las 11:00 y las 18:00 hrs. se

realizará una gran jornada de intercambio de láminas al exterior de la tienda Ripley de Parque Arauco, pensada para quienes siguen buscando completar su álbum del Mundial y compartir la experiencia con otros coleccionistas. La actividad contará además con reconocidos futbolistas invitados que serán una sorpresa para los asistentes.

Y porque el fútbol también se vive con emoción, durante el fin de semana los

“Árbitros Ripley” recorrerán las tiendas sorprendiendo a clientes con descuentos y premios especiales, reconociendo las mejores jugadas dentro de la experiencia de compra.

“Queremos que nuestros clientes vivan el Mundial de una manera distinta,

generando espacios de encuentro y experiencias que puedan disfrutar junto a sus familias. El fútbol tiene una capacidad única para conectar generaciones y creemos que este fin de semana es una gran oportunidad para celebrar eso”, señala Felipe Hott, subgerente de marketing Brand Experience de Ripley.

Con estas actividades, la compañía busca generar espacios de encuentro en torno

a una pasión que atraviesa generaciones, invitando a clientes y familias a vivir el Mundial más allá de los partidos y compartir una experiencia pensada para disfrutar juntos.