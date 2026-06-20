El Cacique tuvo su estreno en la Copa Chile con un partidazo de Lautaro Pastrán. El jugador fue la estrella del duelo ante Recoleta.

Colo Colo arrasó en Copa Chile. El Cacique le pasó por encima a Deportes Recoleta y sumó su primera victoria en el torneo que da cupos para torneos internacionales.

No hubo grandes dificultades para el elenco albo, que tuvo en Lautaro Pastrán a su mejor figura en el encuentro. De hecho, el jugador de Colo Colo dio la asistencia en el primer tanto del equipo popular, que terminó venciendo por 3-0.

En el final del partido, los micrófonos de la transmisión oficial de TNT Sports se acercaron al mendocino, al que eligieron la figura de este duelo de sábado por la tarde entre Colo Colo y Deportes Recoleta.

ver también Claudio Aquino rompe el silencio por su momento en Colo Colo: “Se dice que el hincha no me quiere”

Palabras de Lautaro Pastrán

Lautaro Pastrán ha tenido un ascenso importante en su desempeño en Colo Colo. El que llegó como de chapa y sin tener el apoyo total de los que saben de fútbol, ha terminado siendo una carta importante del Cacique. Y ni el propio futbolista sabe bien las razones de su importante cambio.

“Me siento muy cómodo con el equipo. Gracias a Dios, están saliendo las cosas. No sé por que me está saliendo todo. Quizás, porque me siento cómodo, tengo confianza y el técnico también ha confiado en mí. Me siento muy bien”, señaló Pastrán ante los micrófonos de TNT Sports, poniendo la relevancia en el conjunto completo más que en su individualidad.

“Tenemos jugadores de buen pie, de buen toque, nos entendemos muy bien en la cancha, tanto con Felipe como con los delanteros”, enfatizó el volante ofensivo de Colo Colo.

¿Por qué este ascenso en el rendimiento de Lautaro Pastrán? Ni él mismo se lo explica. “No sé si es tanto por la posición. La verdad es que cambié el chip y siempre que agarro la pelota voy para adelante“, concluyó.

Pastrán no marcó, pero fue el mejor de Colo Colo | Photosport

En resumen…

Colo Colo venció por un rotundo 3-0 a Deportes Recoleta en la Copa Chile.

venció por un rotundo 3-0 a Deportes Recoleta en la Copa Chile. El futbolista mendocino Lautaro Pastrán fue elegido como la gran figura del encuentro.

fue elegido como la gran figura del encuentro. El volante Lautaro Pastrán dio la asistencia en el primer gol del cuadro albo.