Este atacante reemplazó a Maxi Romero, escaló muy alto en un registro del Cacique y dejó muy gratamente sorprendido al King tras sus primeros minutos en el plantel profesional albo.

A los 16 años con 3 meses y 19 días, este delantero de las inferiores de Colo Colo cumplió un sueño. Corrían 83 minutos del partido que los albos le ganaron a Deportes Recoleta cuando Fernando Ortiz propició otro debut bajo su dirección técnica: el de Felipe Raipán, quien ingresó en lugar de Maximiliano Romero.

Su apellido es mapuche. Significa “Flor del puma”, pues proviene de la palabra rayün y pangui. Es oriundo de Pucón y llamó la atención del Tano, quien le dio los últimos minutos del duelo ante el Reco. Raipán estuvo a punto de generar el cuarto gol del Cacique.

Tras un gran desborde, donde mostró su velocidad para pasar la marca de Francisco Alarcón, el joven ariete intentó un centro para Leandro Hernández. Pero la jugada no terminó en gol por muy poco. Aunque fue una buena carta de presentación de este ariete, quien escaló al cuarto lugar en un registro histórico del Eterno Campeón.

Diego Ulloa junto a Felipe Raipán, debutante en los albos vs Recoleta. (Foto: Colo Colo).

Raipán se erigió en el cuarto debutante más joven en Colo Colo. Superó en aquel puesto a Damián Pizarro. Y quedó por detrás del imborrable Nicolás Millán y otros dos futbolistas que siguen en actividad: Nicolás Suárez, quien está cedido en Deportes Copiapó. Y Bryan Rabello, quien pertenece a los registros de O’Higgins.

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“Muy alegre, con muchas emociones. Tenía el apoyo de mis compañeros y me sentí muy tranquilo. Nunca me imaginé jugar con Arturo Vidal, es un sueño”, dijo el novel Raipán, quien tuvo apoyo familiar en las tribunas del estadio Santa Laura. Y recibió un gran respaldo del Rey tras su primer apronte profesional.

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Vidal elogia a Felipe Raipán, el debutante de 16 años en Colo Colo

A Arturo Vidal le quedaron muy buenas sensaciones con Felipe Raipán, quien tuvo algunos minutos para mostrar su potencial. “Me alegro mucho por él, por su debut. Entrenó muy bien el otro día, el profe le dio la oportunidad. Es importante que los juveniles se ganen un espacio dentro del equipo“, aseguró el King.

Y también felicitó al puconino por sus condiciones futbolísticas. “Tiene mucho talento y lo demostró: tiene una velocidad increíble. La última jugada la hace con mucha personalidad. Eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo. Contento por él y todos los jóvenes que están aprovechando su oportunidad”, agregó el histórico centrocampista bicampeón de América con la Roja.

Felipe Raipán dejó en el camino a Francisco Alarcón con mucha determinación. (Andres Pina/Photosport).

En este partido válido por la Copa Chile, donde el Cacique recién jugó su primer partido en el Grupo E, también jugaron otros jóvenes surgidos del semillero albo: Yastin Cuevas, delantero y Rodrigo Catalán, quien se desempeña como mediocampista.

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