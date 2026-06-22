El uruguayo Marcos Camarda, autor de 11 goles en 18 partidos por el Decano, resumió de manera precisa la goleada sufrida vs el Bulla en el Grupo D de la Copa Chile.

Apenas a los 17 segundos del complemento, Santiago Wanderers le anotó el descuento para el 2-1 parcial a la U de Chile. Fue luego de un buen desborde por la banda derecha del juvenil Vicente Vega, quien encontró al goleador del equipo muy bien ubicado.

El uruguayo Marcos Camarda pudo conectar la pelota y mandarla dentro de la portería defendida por el ex Caturro Gabriel Castellón. Pero esa alegría duró apenas tres minutos, pues Agustín Arce nuevamente estiró a dos la diferencia en el marcador, que finalmente quedó 4-1 a favor del Romántico Viajero.

“Son equipos grandes y las que tienen te liquidan”, resumió en TNT Sports el exdelantero de San Marcos de Arica, autor de 11 goles en 18 partidos con la camiseta verde. Eso sí, Camarda fue muy crítico con los primeros 45 minutos que disputó la escuadra adiestrada por su compatriota charrúa Francisco Palladino.

El gol de Marcos Camarda al Romántico Viajero. (Andres Pina/Photosport).

El montevideano de 25 años planteó que “me quedo con el segundo tiempo del equipo, demostró lo que somos: jugar e ir para adelante. Regalamos el primer tiempo, no supimos quedarnos marcando atrás y regalamos muchas posibilidades”. Algo que seguramente pretenden replicar en la Primera B.

Camarda tras la derrota de Wanderers vs U de Chile: “No supimos cómo seguir”

El tercer tanto de U de Chile sobre Santiago Wanderers contó con una débil respuesta del golero Bayron Martínez, además del potente zurdazo de Arce. Ese fue el punto de inflexión definitivo del encuentro. Al menos según Marcos Camarda.

“Creo que ahí nos pegaron un golpe duro. Ya no supimos cómo seguir. Hay que trabajar, mejorar en la semana”, fue la petición del charrúa, quien tuvo un paso por el Granada de España, para el cuadro de Valparaíso. Sabe que la meta principal no es la Copa Chile.

Marcos Camarda aguanta la marca del argentino Lucas Barrera. (Diego Martin/Photosport).

Y sí luchar hasta el final por un boleto rumbo a la máxima categoría del fútbol chileno. “Esto es largo y que sirva para la competencia, hay que seguir metiéndole”, sentenció Marcos Camarda, un inamovible en la ofensiva wanderina que ha respondido con goles desde que llegó a Valparaíso.

ver también Emocionante: Goleador de Wanderers se quiebra en vivo por el día de la madre en la Primera B

Revisa el compacto de la goleada del Bulla vs Santiago Wanderers

Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile

Universidad de Chile recién este 21 de junio jugará su primer partido en el Grupo D de la Copa Chile, donde también están Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.