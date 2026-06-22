El duelo de la U contra Wanderers significó el debut profesional de una promesa azul. Franco Fernández cadi termina llorando.

Universidad de Chile debutó en la Copa Chile 2026 con goleada por 4-1 contra Santiago Wanderers, duelo jugado en el Estadio Nacional. En los azules también fue el estreno como profesional de Franco Fernández.

El delantero de 19 años ingresó en los 84 minutos como reemplazo de Maximiliano Guerrero, enviado al campo de juego por Fabricio Coloccini, el ayudante técnico de Fernando Gago (quien se recupera de la cirugía tras sufrir un infarto).

Figura y promesa del fútbol joven de los azules, Fernández reconoció que casi no contuvo las lágrimas por su primer partido con la camiseta del Chuncho.

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La emoción de Francio Fernández en la U

“Estoy feliz, estaba a punto de llorar, debutar era un sueño desde que llegué a la U en 2018, que era poder debutar, así que feliz“, dijo Franco Fernández.

Franco Fernández y su debut con Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

El juvenil azul agregó que “yo estoy dispuesto a lo que diga el entrenador si me da la oportunidad, pero mientras el equipo gane yo estoy feliz“.

“Empecé desde chico, en la sub 10 de Magallanes, y después quise dar el salto. Llegué a la U en 2018, a la sub 13. Ahora gracias a Dios se dio y con la ayuda de mi familia”, sentenció Franco Fernández.

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Este miércoles Universidad de Chile vuele a la acción en Copa Chile, como visita contra Unión La Calera. El duelo pendiente corresponde a la primera fecha en el Grupo D.

Resumen:

-Universidad de Chile ganó 4-1 a Santiago Wanderers con el debut de Franco Fernández.

-Franco Fernández debutó con 19 años, ingresando al minuto 84 por Maximiliano Guerrero.

-La U jugará este miércoles como visita ante Unión La Calera por Copa Chile.