Ignacio Ruglio, quien confesó ser amigo de Nahitan Nández, reveló su molestia por el manejo del entrenador rosarino en la Celeste. "No fue sólo que no saludaba y no se está diciendo", sentenció.

Marcelo Bielsa sorprendió a varios en Uruguay cuando dejó fuera de la citación para el Mundial 2026 a Nahitan Nández, volante que milita en Al Qadsiah de Arabia Saudita. Uno de los que más se molestó por esa determinación del rosarino fue el presidente de Peñarol.

Sí, el mandamás de uno de los clubes más grandes del fútbol charrúa es amigo de Nández. Y dio una entrevista en la radio Sport890 con la que encendió todos los rumores en torno a la convulsionada interna de La Celeste. “Soy de los que siempre quiere que gane la selección”, dijo Ignacio Ruglio.

“Es raro, pero yo la vi bien. Sé todas las internas que hay. Me duele que se hable poco porque son el factor fundamental por el que no hemos podido ganar. Uruguay mereció mejor suerte de la que tuvo. En el fútbol no hay merecimientos, hay quien gana y quien no. Así de cruel es”, agregó el directivo del cuadro Carbonero.

Ruglio prosiguió con su análisis. “Se está haciendo un muy mal Mundial, pero todos tenemos la sensación de que son por errores propios que son parte del fútbol y el equipo mereció mejor suerte. Tengo una doble sensación”, apuntó el timonel del Manya.

Marcelo Bielsa llevó a Luis Suárez a la Copa América 2024. (Buda Mendes/Getty Images).

Por cierto, dijo que él habría llevado a Luis Suárez a esta cita. “100 por ciento. Te puedes imaginar que no me cae muy en gracia, hablando de fútbol. Pero él y Nández son otra cosa hasta en lo anímico. El tipo está marcado para cosas increíbles, capaz que en los últimos 15 minutos hacía algo que el resto no puede hacer”, expuso sobre el experimentado atacante del Inter Miami.

Bielsa descartó a Nández para la Copa del Mundo de 2026. (Gaston Brito Miserocchi/Getty Images).

“Así es la vida y el fútbol. Ni hablar el coraje y la entrega de Nahitan y la injusticia gigantesca con él. Pasé muchos días con él, estuvo en Uruguay. Me siento muy orgulloso como su amigo, obviamente tiene muchas cosas para decir, que la interna la sabe y nadie las dice hacia afuera”, agregó Ignacio Ruglio.

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Ignacio Ruglio defendió a muerte a Nahitan Nández por su marginación del Mundial 2026 y planteó que Marcelo Bielsa ha cometido muchos destratos en su conducción del combinado adulto de Uruguay. “Hasta en eso fue leal”, dijo el presidente de Peñarol sobre el exjugador del Cagliari de Italia y Boca Juniors de Argentina.

“Muchos de ustedes lo llamaban y él decidió hacer silencio para cuidar a los compañeros para que tuvieran un buen Mundial. No fue un tema deportivo. Fue el único que se le paró al míster a decirle las cosas que todo el resto ve, que todo el mundo del fútbol sabe y las oculta”, lanzó Ruglio sobre la actitud de Nández.

Marcelo Bielsa junto a Nahitan Nández en la Copa América 2024. (Getty Images).

Tuvo más. “Se lo dije el otro día, me puso orgulloso esa actitud de hincha de sus compañeros y tragarse la bronca porque les tiene que ir bien en el Mundial. Todos sabemos lo que pasó y no se está diciendo. Está bien, está jugando la selección”, añadió Ruglio.

Y le echó otro pelo a la sopa del Loco Bielsa en los charrúas. “No es sólo que no saludaba, son faltas de respeto continuas y límites grandes. Pero ya habrá tiempo de hablar de todas esas cosas. Cuando Nández nos explicó su silencio, más orgullo me dio”, sostuvo Ruglio.

Marcelo Bielsa en el quiebre de hidratación ante Cabo Verde. (Molly Darlington/Getty Images).

“Ojalá sea mucho más adelante y la selección logre avanzar, pero ya habrá tiempo para todo eso. Queda esperar al último partido, Uruguay es muy de esos milagros. Los partidos difíciles son los que mejor le sientan. Y si sale bien, seguir adelante. Si no, las personas encargadas tendrán que hacer una autocrítica y cómo está la interna, que fue la que condenó los resultados”, sentenció el mandamás de los Carboneros. ¡Uffff!

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