Flavio Perchman, otrora agente que concretó la llegada de Turboman a Nacional de Montevideo, se sumó a un directivo de Peñarol en las severas críticas al DT rosarino. "Yo quería que viniera, por eso me enoja", aseguró.

Si el presidente de Peñarol salió públicamente a barrer el piso con Marcelo Bielsa y su gestión con la selección de Uruguay en el Mundial 2026, el vicepresidente del clásico rival aurinegro no quiso ser menos. Se trata de un conocido agente que devino en directivo de Nacional de Montevideo.

Flavio Perchman, el vicepresidente del Bolso, quien negoció la llegada del delantero chileno Eduardo Vargas al Tricolor montevideano. Según reveló en una entrevista con Carve Deportiva, paulatinamente ha cambiado su opinión en torno a Bielsa y su manera de trabajar.

De hecho, Perchman admite que era de los que abogaba por tener al Loco en el balompié charrúa. “Yo siempre anhelé ver a Bielsa en el fútbol uruguayo. Por eso me enojo cuando las cosas se hacen de una manera y no salen”, reconoció sin tapujos el vicepresidente de Nacional.

Flavio Perchman (de pie) en la presentación de Eduardo Vargas por Nacional de Uruguay. (Focouy/Photosport).

“Quería que Bielsa viniera. Me pareció una muy buena apuesta. Pero a la luz de los hechos, hubo un espejismo que duró un año. Ya vamos tres con la mayoría de cosas negativas”, apuntó Perchman, muy llano a hablar en los medios de comunicación uruguayos.

Marcelo Bielsa en el partido de Uruguay ante Cabo Verde. (Lars Baron/Getty Images).

Toda la ola de críticas a Bielsa surgió después de dos decepcionantes presentaciones en el Grupo H de la Copa del Mundo: el empate 1-1 frente a Arabia Saudita y la igualdad 2-2 contra Cabo Verde. Un par de resultados que poquísima gente esperaba en suelo charrúa.

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Vicepresidente de Nacional de Uruguay liquida a Bielsa y reivindica a Luis Suárez por el Mundial

Flavio Perchman dejó de lado a Nacional de Montevideo para hablar de Bielsa y Uruguay en el Mundial 2026. De hecho, realzó la figura de Luis Suárez, atacante del Inter Miami de Estados Unidos, quien no fue incluido en la lista de 26 futbolistas para afrontar el certamen.

“Por A, B o C motivos, son muchos elementos para analizar. Creo que la estadística que apareció en los últimos días es lapidaria: que Uruguay no haya ganado un partido sin Suárez en el Mundial desde 1990 es tremendo”, manifestó Perchman.

Marcelo Bielsa junto a Luis Suárez y Giorgian de Arrascaeta: a uno no lo citó y el otro, está lesionado y con pocas chances de jugar. (Ernesto Ryan/Getty Images).

“Una cosa impresionante”, resumió Perchman para dimensionar el poderío que la Celeste ha tenido sin el Pistolero: prácticamente nulo. Y aunque ellos han procurado gritarle al mundo que tienen cuatro campeonatos mundiales, la certeza es que son sólo dos. Y el último lo ganaron hace 76 años.

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Así va la tabla de posiciones en el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay suma dos puntos al cabo de dos fechas en el Grupo H del Mundial 2026: cerrará su participación en esta fase frente a España.

¿Cuándo juega Uruguay vs España en el cierre del Grupo H?

Uruguay se medirá a España este viernes 26 de junio a contar de las 20 horas. A la misma hora, Arabia Saudita se enfrentará a Cabo Verde.