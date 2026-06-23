Uruguay no ha estado a la altura del Mundial 2026 y Luis Suárez tuvo palabras para el proceso que lidera Marcelo Bielsa.

Una de las decepciones de este Mundial 2026 viene siendo la participación de Uruguay. Con dos empates en dos fechas, la Celeste ha dejado muchísimas dudas y se juega su clasificación contra España.

Quien ha estado siguiendo de cerca la campaña de la selección es Luis Suárez, apareciendo en todos los partidos de Estados Unidos. Ahora, dio su opinión sobre el proceso con un palo a Marcelo Bielsa.

“Las decisiones están para tomarlas y para asumir las consecuencias. El entrenador tiene bastante experiencia para saber qué decisiones está tomando. Si él las tomó en su momento fue porque pensó era eran acertadas”, dijo de entradas sobre el Loco.

“Después, con el diario del lunes, todo es fácil opinar. Lo que más vende, siempre le recalco a mis hijos, es la crítica, siempre”, sumó.

Uruguay suma dos empates en el Mundial 2026, ante Arabia Saudita y Cabo Verde | Getty Images

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Luis Suárez se refiere al momento de Uruguay y Marcelo Bielsa

Sobre el momento de Uruguay, señaló que “obviamente que es una situación al límite, pero nosotros los uruguayos estamos acostumbrados. Ya lo hemos demostrado en otros Mundiales, en otras situaciones”.

“Cada entrenador tiene su forma de asimilar y de llevar esta clase de situaciones, donde, en este caso, la selección está al límite”, recalcó.

Luis Suárez se mostró ilusionado. “Demostrar esa fuerza ahora va a ser lindo como uruguayo, porque nos gustan este tipo de situaciones. No queremos llegar a este momento, pero nos toca estar acá. Esperemos que el entrenador tome el camino correcto”, concluyó.