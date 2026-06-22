El rosarino está al borde de la eliminación junto a la Celeste. No le ha ido bien en su historial en la cita planetaria.

Marcelo Bielsa vive un complejo presente en la Copa del Mundo 2026. El entrenador está muy complicado con la selección de Uruguay para poder avanzar de ronda.

La Celeste igualó con Cabo Verde de forma sorpresiva y de esta manera, sumó su segundo empate en la misma cantidad de partidos. Ya había repartido puntos con Arabia Saudita en la primera jornada y ahora se jugará la vida ante España en la última fecha.

Los malos números de Marcelo Bielsa

El último empate de Uruguay ante los africanos ha generado una lluvia de críticas contra Marcelo Bielsa. Los Charrúas cuentan con un plantel plagado de estrellas, pero están al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos. Solo un triunfo ante los ibéricos los salvará del fracaso.

En Montevideo los dardos apuntan contra el trabajo de Bielsa. El rosarino jamás ha terminado de convencer entre los uruguayos y los resultados con su seleccionado han ido de más a menos. De hecho, hasta antes del inicio del torneo planetario se discutía sobre si debía seguir.

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Más allá de su presente en Uruguay, Marcelo Bielsa parece tener un karma en la Copa del Mundo. Es que analizando todas sus participaciones, incluyendo también a Argentina en Corea y Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010, cuenta con números rojos.

Con la Albiceleste dirigió 3 partidos: 1 triunfo, 1 derrota y 1 empate, siendo eliminado en fase de grupos con solo 2 goles a favor. Con La Roja dirigió 4 encuentros: 2 victorias y 2 caídas. Solo 3 goles a favor y llegó a octavos. Ahora con Uruguay suma 2 empates y 3 goles a favor.

Bielsa pasa por su peor momento en Uruguay. Imagen: Getty

Marcelo Bielsa registra un 44,4% de rendimiento en Copa del Mundo. Bajo para un entrenador de su categoría. Además, solo ha convertido 8 goles en 9 encuentros. De hecho, en el empate contra Cabo Verde es primera vez que un seleccionado suyo puede anotar 2 tantos en un mismo encuentro. Muy discreto.

Uruguay y Bielsa intentarán dejar atrás todas las críticas y dudas en el partido final ante España, el cual será este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile. Con el triunfo la Celeste asegura su paso a la siguiente ronda, mientras que con el empate tendrían que sacar la calculadora. La derrota los manda de vuelta a Montevideo.