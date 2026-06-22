Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Con Argentina, Chile y Uruguay: el mal registro de Marcelo Bielsa dirigiendo en Copa del Mundo

El rosarino está al borde de la eliminación junto a la Celeste. No le ha ido bien en su historial en la cita planetaria.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Marcelo Bielsa se llena de críticas en Uruguay.
© GettyMarcelo Bielsa se llena de críticas en Uruguay.

Marcelo Bielsa vive un complejo presente en la Copa del Mundo 2026. El entrenador está muy complicado con la selección de Uruguay para poder avanzar de ronda.

La Celeste igualó con Cabo Verde de forma sorpresiva y de esta manera, sumó su segundo empate en la misma cantidad de partidos. Ya había repartido puntos con Arabia Saudita en la primera jornada y ahora se jugará la vida ante España en la última fecha.

Los malos números de Marcelo Bielsa

El último empate de Uruguay ante los africanos ha generado una lluvia de críticas contra Marcelo Bielsa. Los Charrúas cuentan con un plantel plagado de estrellas, pero están al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos. Solo un triunfo ante los ibéricos los salvará del fracaso.

En Montevideo los dardos apuntan contra el trabajo de Bielsa. El rosarino jamás ha terminado de convencer entre los uruguayos y los resultados con su seleccionado han ido de más a menos. De hecho, hasta antes del inicio del torneo planetario se discutía sobre si debía seguir.

DT de Cabo Verde se decepciona de Bielsa por polémica actitud de Viñas: “Aprendimos fair play por él”

ver también

DT de Cabo Verde se decepciona de Bielsa por polémica actitud de Viñas: “Aprendimos fair play por él”

Más allá de su presente en Uruguay, Marcelo Bielsa parece tener un karma en la Copa del Mundo. Es que analizando todas sus participaciones, incluyendo también a Argentina en Corea y Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010, cuenta con números rojos.

Con la Albiceleste dirigió 3 partidos: 1 triunfo, 1 derrota y 1 empate, siendo eliminado en fase de grupos con solo 2 goles a favor. Con La Roja dirigió 4 encuentros: 2 victorias y 2 caídas. Solo 3 goles a favor y llegó a octavos. Ahora con Uruguay suma 2 empates y 3 goles a favor.

Bielsa pasa por su peor momento en Uruguay. Imagen: Getty

Bielsa pasa por su peor momento en Uruguay. Imagen: Getty

Marcelo Bielsa registra un 44,4% de rendimiento en Copa del Mundo. Bajo para un entrenador de su categoría. Además, solo ha convertido 8 goles en 9 encuentros. De hecho, en el empate contra Cabo Verde es primera vez que un seleccionado suyo puede anotar 2 tantos en un mismo encuentro. Muy discreto.

Uruguay y Bielsa intentarán dejar atrás todas las críticas y dudas en el partido final ante España, el cual será este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile. Con el triunfo la Celeste asegura su paso a la siguiente ronda, mientras que con el empate tendrían que sacar la calculadora. La derrota los manda de vuelta a Montevideo.

Lee también
Ex DT argentino dice lo que muchos piensan de Marcelo Bielsa: "Es un..."
Mundial 2026

Ex DT argentino dice lo que muchos piensan de Marcelo Bielsa: "Es un..."

Loco Abreu detecta el gran error de Uruguay con Marcelo Bielsa
Mundial 2026

Loco Abreu detecta el gran error de Uruguay con Marcelo Bielsa

DT de Cabo Verde revienta a Bielsa por la jugada más fea de todo el Mundial
Mundial 2026

DT de Cabo Verde revienta a Bielsa por la jugada más fea de todo el Mundial

La prensa liquida al Uruguay de Bielsa: "Un equipo anárquico"
Mundial 2026

La prensa liquida al Uruguay de Bielsa: "Un equipo anárquico"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo