La prensa fue durísima contra Uruguay después del empate con Cabo Verde y el difícil presente en el Mundial 2026.

Uruguay de Marcelo Bielsa sufrió un nuevo tropiezo y quedó cerca de la eliminación en el Mundial 2026. Este domingo, la Celeste empató con Cabo Verde y complicó su estadía en Norteamérica.

“Soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles“, determinó el Loco. Ahora, tendrá que definir la clasificación con España en la última fecha.

La prensa del país fue dura. “A diferencia de lo que había pasado ante Arabia, donde Uruguay había dejado sensaciones muy positivas, la imagen que dejó no fue agradable ni por resultado ni tampoco por el rendimiento“, dijo El País.

“Los cambios no ingresaron de la misma manera que en el debut. Cuesta encontrar jugadores con rendimientos altos“, apuntaron desde el diario.

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“Mucha improvisación”: La condena de la prensa al Uruguay de Marcelo Bielsa

En tanto, El Observador escribió que “Uruguay se fue al descanso ganando 2-1 contra una selección ignota como esta africana, sin historia alguna, pero con jugadores que demostraron que estaban a la altura de las circunstancias“.

Después del empate de Cabo Verde, “Uruguay fue un equipo anárquico. Todos querían aportar lo suyo, pero sin el auxilio de un compañero. Y los de Bielsa volvieron a contar con esa gran tendencia a la improvisación, algo muy peligroso y totalmente innecesario en el fútbol“, señalaron.