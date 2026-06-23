Los galos recibieron una dura noticia que afecta directamente a uno de sus integrantes más importantes.

Francia es una de las mayores candidatas a quedarse con la Copa del Mundo 2026, pero fuera de la cancha sufren con una triste noticia que sacude a la interna de la selección.

Los galos han comenzado de muy buena manera en la cita planetaria que se juega en Norteamérica. En su debut derrotaron a Senegal y en la última jornada hicieron lo propio frente a Irak. En lo deportivo marcha todo bien, pero eso no es todo.

La pena que golpea a Francia

El gran arquitecto del éxito reciente de Francia es Didier Deschamps. Fue el entrenador que los hizo conquistar la Copa del Mundo en Rusia 2018 y llegar a la final en Qatar 2022. Es por esta razón, que un suceso familiar que lo afecta termina repercutiendo en su seleccionado.

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Resulta que durante este martes Deschamps se enteró de la muerte de su madre. Esta noticia, como es natural, golpeó enormemente al también campeón del mundo como jugador en 1998. Es por esta razón es que no estará en el siguiente encuentro de los galos.

“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I”, indicaron desde su seleccionado.

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De esta manera, Deschamps viajará a Francia para estar en los respectivos servicios fúnebres de su madre. Desde la familia del entrenador no han querido dar detalles de la causa de su partida. Sin el técnico principal, será su ayudante Guy Stéphan quien comandará las prácticas y el último duelo de la fase de grupos ante Noruega.

“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación“, cerraron desde la selección de Francia.