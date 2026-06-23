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Fútbol Internacional

No se vio en TV: Mbappé da órdenes a trabajadores del Mundial por la inundación tras el récord goleador de Messi

Astro francés fue captado desesperado por reanudar pronto la acción tras la suspensión por lluvia. "Fue una noche difícil", confesó post partido.

Por Nelson Martinez

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El galo desesperado para volver a jugar rápidamente.
© @90ProofPicksEl galo desesperado para volver a jugar rápidamente.

Kylian Mbappé es otro de los astros que ha brillado en este Mundial 2026. El francés volvió a anotar por su selección en el triunfo 3-0 ante Irak y quedó a dos de Lionel Messi, en la tabla histórica de artilleros.

Es ahí donde un viral registro apareció en redes sociales, mostrando el momento en que el duelo fue pausado por la lluvia y aviso de tormenta en Estados Unidos. Mientras preparaban el regreos a la cancha, se vio al goleador francés desesperado.

Ahí repartía instrucciones a personal del torneo que limpiaba y sacaba agua de la cancha. Mbappé indicaba las zonas más inundadas para reanudar pronto la acción y seguir marcando para su selección.

Video: Mbappé dando órdenes tras el aguacero

Mbappé apareció en viral registro repartiendo instrucciones para sacar el agua rápidamente en el partido de Francia ante Irak. El segundo goleador máximo de los mundiales tiene en la mira a Lionel Messi para superar su récord.

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“Fue una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, emocionalmente hablando, y estaba muy nervioso. Fue difícil porque teníamos que mantenernos concentrados, teníamos que estar presentes en el vestuario”, dijo el francés, post partido.

Pese a su sitial de astro del Mundial 2026, Mbappé reconoció que el factor climático complicó su cometido ante Irak. En dichos a ESPN aseguró que “estuvimos una hora y media, casi dos horas, en el vestuario”.

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“Mantener la concentración es muy difícil, exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo para intentar mantenernos involucrados. Es muy complicado, pero al final, logramos nuestro objetivo”, cerró.

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