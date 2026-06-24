El lateral derecho Daniel Muñoz, campeón de la Conference League con el Crystal Palace, suma dos goles en la Copa del Mundo y les dejó un claro recado a los portugueses por la gran confianza que sienten los cafetaleros tras encadenar dos triunfos en la fase grupal.

Colombia materializó su clasificación a la ronda de 32 mejores del Mundial 2026, pero eso no les quita las ansias de vencer a Portugal en el cierre de la fase grupal. Con la victoria ante la República Democrática del Congo, sumado al triunfo contra Uzbekistán, el cuadro cafetalero cumplió la primera misión.

Y lo hizo de la mano de un inesperado goleador: el lateral derecho Daniel Muñoz, figura en el Crystal Palace, quien anotó un tanto en el 3-1 contra los uzbecos. Y marcó la única diana en el 1-0 sobre el elenco africano. Fue el único que pudo superar al excelente meta Lionel Mpasi-Nzau.

De hecho, Muñoz le anotó dos goles al arquero congoleño, pero uno de ellos no contó en el marcador. Fue anulado por una posición de adelanto que el marcador de punta no podía creer. Pero en los 76 minutos del partido, tras una asistencia de Juan Fernando Quintero, sí logró el 1-0.

El gol anulado de Daniel Muñoz ante el Congo. (Luke Hales/Getty Images).

“Creo que el esfuerzo es de todo el equipo, eso hay que valorar. Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie. Salimos a comernos la cancha desde el primer momento”, apuntó Muñoz, campeón de la Conference League de la pasada temporada con el Crystal Palace.

El excarrilero del KRC Genk de Bélgica profundizó en su análisis. “Tuvimos una infinidad de de opciones, pero al final el fútbol es esto: tienes 10 opciones, debes marcar una y resguardarte que no te hagan gol”, aseguró el Dani Muñoz, quien el 26 de mayo cumplió 30 años. Y no pierde de vista a Portugal, aunque ya estén clasificados.

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Figura de Colombia en el Mundial 2026 quiere darle un golpe a Portugal: “Con más ganas y hambre”

Daniel Muñoz piensa que Colombia tiene las armas para vencer a Portugal en el Mundial 2026. Pero también la confianza, que ha crecido gracias a las dos victorias que encadenó el equipo adiestrado por el argentino Néstor Lorenzo, quien le dio la misión al lateral derecho de terminar en el área rival lo más posible.

“Tenemos aún más ganas y vamos con más hambre. Llevamos dos escalones de ocho y vamos paso a paso. Pasaremos la página y pensaremos en Portugal”, afirmó el marcador de punta surgido en las Águilas Doradas, quien también jugó en Atlético Nacional de Medellín.

Así festejó el Dani Muñoz versus Uzbekistán en el debut mundialero. (Carl Recine/Getty Images).

Muñoz también mostró humildad cuando fue reconocido como el crack del equipo en el certamen. “Acá la figura somos todos. Los tres puntos los logramos juntos: Colombia, toda esta gente. Creo que esto es de todos. Al final esto es una familia, aquí la figura se llama Colombia”, sentenció el carrilero, quien tiene una tasación de 22 millones de euros, según Transfermarkt.

Otra imagen del festejo de Daniel Muñoz ante Congo. (Carl Recine/Getty Images)

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Así va la tabla de posiciones del Grupo K en el Mundial 2026

Al cabo de dos fechas, Colombia lidera el Grupo K del Mundial 2026 con puntaje ideal. Le escolta Portugal, RD Congo y cierra sin puntos y prácticamente eliminado Uzbekistán.