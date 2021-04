Daniel Muñoz recuerda la icónica escena de Los 80: "Era un momento al cual había que llegar"

El reconocido actor nacional Daniel Muñoz, estuvo presente en "De Tú a Tú", programa que conduce Martín Cárcamo, en donde habló acerca de una de las escenas más recordada de Los 80, serie que duró siete temporadas en pantalla.

El intérprete de Juan Herrera, habló acerca del momento en la serie en donde el patriarca de la familia le da una cachetada a su hijo en la mesa.

"En esta casa no hay comunistas ni pinochetistas; hay personas (..) con su mamá nos hemos sacado la cresta para criarlos como personas". Expresó el personaje en la escena.

Muñoz reveló que la cachetada con estaba incluida originalmente en el guión "Ver a este personaje utilizando los últimos recursos que le quedan, porque nunca le había pegado a sus hijos y no era de echar garabatos, usando esos recursos para proteger a sus hijos es fuerte. Es lo bonito de la escena", comentó el actor.

"Hay un charchazo, hay un garabato, hay grito. Es la belleza, en esa brutalidad hay mucha belleza y emoción", añadió.

Luego, tras ser consultado sobre si ese momento lo planearon con anticipación junto a el actor Tomás Verdejo que interpretó a Martín Herrera, Muñoz señaló que no.

"Lo coordinamos, pero a mí se me ocurrió hacerlo, porque sentía que era necesario un charchazo en ese momento. Se me ocurrió en ese momento y le pregunté al Tomás y me dijo 'ya pos, hagámoslo' y claro, la escena se repitió varias veces y tuvo que mamarse un charchazo varias veces".

Asimismo, agregó que "era un momento al cual había que llegar. Eran las herramientas desesperadas que tenía el Juan Herrera para mantener a la familia unida, para protegerlos a todos. Era lo que él conocía".

Martín Cárcamo le preguntó sobre el nivel del impactó que tuvo el personaje en su carrera profesional, a lo que el actor respondió que "me consolidó definitivamente como actor en el entorno, porque después de haber hecho años humor y comedia, enfrentarme durante 7 años a una serie, ayudar a que esta serie se transformara en lo que es hoy en día como un referente, como parte de la historia audiovisual chilena, no es menor", concluyó señalando.