El caos que reinó en el partido entre Independiente y Universidad de Chile sigue siendo noticia. La revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue cancelada producto del mal comportamiento de los hinchas azules, lo que luego originó una brutal masacre del grueso de los aficionados del rojo.

Y es que lo visto en una de las tribunas del Estadio Libertadores de América sigue siendo impactante, con una golpiza hacia un pequeño grupo de seguidores de la U que quedará en la historia del libro triste del fútbol sudamericano.

Pese a que todavía no ha llegado ninguna sanción oficial por parte de la Conmebol, a Independiente ya le cayó un primer castigo que deberá pagar sí o sí en el torneo argentino, certamen donde debe jugar este fin de semana ante Platense.

ver también Buenas noticias: 103 hinchas de la U detenidos tras la barbarie en Avellaneda son liberados

Independiente se queda sin estadio tras el caos ante la U

Resulta que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires decidió no autorizar el Estadio Libertadores para el duelo que el Rojo debía jugar este domingo 24 de agosto ante Platense por la fecha 6 del Clausura argentino.

Javier Alonso, el hombre a cargo de la cartera provincial, declaró en charla a Radio 10 que “Independiente tiene el estadio suspendido, no va a jugar en su cancha el próximo partido. El fiscal ya pidió la clausura”.

Independiente no podrá jugar este fin de semana por el torneo argentino en su estadio. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el ministro apuntó a que “hay manchas de sangre” y que por lo mismo deben hacerse algunos peritajes. “Estamos preocupados por la situación de los detenidos y los heridos. Hay dos personas internadas, dos de ellas más graves, por los golpes que recibieron en sus cabezas. Les salvamos la vida en un hospital público”, declaró.

Para cerrar, Alonso dejó en claro que están trabajando en identificar a los responsables de la agresión, ya que serán acusados de “intento de homicidio” contra los hinchas de Universidad de Chile.

ver también Revelan llamada de Pablo Milad a Alejandro Domínguez para defender a U. de Chile

De esta manera, el duelo entre Independiente y Platense programado para este domingo 24 de agosto desde las 19:30 (hora de Chile), debe encontrar una nueva sede para que pueda jugarse.

Publicidad