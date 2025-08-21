Los graves incidentes que ocurrieron entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, que provocaron la decisión de Conmebol de cancelar el duelo por octavos de final en Copa Sudamericana, hicieron que en Brasil se metieran a fondo en el tema.

Primero, fue la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que en un potente comunicado exigió a la autoridad del fútbol continental “total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados“.

Ahora fue uno de los medios más influyentes de ese país como es la cadena Globo explicó en detalle el castigo que la Conmebol aplicará a la U e Independiente por estos incidentes, donde incluso no descarta la expulsión del Romántico Viajero de Copa Sudamericana.

En Brasil explican decisión de Conmebol con la U e Independiente

El gigante mediático apeló directamente a la normativa vigente del organismo que hace referencia a la violencia en los estadios, y a su Reglamento de Seguridad, quien indica que el club anfitrión (Independiente) es el responsable de tomar todas las medidas de seguridad para evitar estos hechos.

En esa línea, Globo anuncia que Conmebol aplicará el artículo 12 del Código Disciplinario, el cual “prevé sanciones disciplinarias en caso de comportamiento incorrecto o inapropiado por parte de sus hinchas”, en este caso para la U y los argentinos.

Dentro de las 15 sanciones que puede aplicar Conmebol a los equipos por el concepto antes descrito, donde destacan juegos a puertas cerradas y multas económicas, el punto 12 indica que es una opción concreta “la descalificación de las competiciones en curso y/o exclusión de las competiciones futuras“.

La primera medida desde Luque tras masacre

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol informó de forma oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso se deriv a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.

