Con el correr de las horas, comienzan a salir a la luz las experiencias que vivieron los hinchas de Universidad de Chile con los incidentes que sufrieron en Avellaneda durante el duelo con Independiente por octavos de final en Copa Sudamericana.

Dentro de los cientos de testimonios de quienes lograron salvarse de los ataques a mansalva, tanto de la Policía Federal Argentina como de la barra brava del Rojo, fue el padre de Fernanda Arancibia, esposa del ex futbolista y hoy comentarista Carlos Villanueva.

Fue a través de su espacio en el programa Pelota Parada de TNT Sports que el “Piña” contó con detalles lo que vivió en primera persona su suegro en compañía de su cuñado en Avellaneda, donde asegura que de milagro salvaron de estar en el centro de los incidentes.

ver también “Nunca sentí tanto miedo, al entrar no…”: Gonzalo Jara y su terrible noche como hincha de U de Chile en Avellaneda

“Piña” Villanueva y experiencia de su suegro en incidentes

En medio de la conversación que se dio en el espacio televisivo, y luego del emotivo testimonio que narró su compañero Gonzalo Jara, el otrora ídolo del Audax Italiano reveló las horas de terror que vivieron en su familia por lo que ocurría con sus parientes.

“Imagínate que mi suegro y mi cuñado fueron parte de la hinchada de Universidad de Chile. Con 74 años él fue a ver por primera vez en el extranjero a la U tiene esta ‘experiencia'”, indicó Villanueva para luego contar cómo salió del incidente.

“Fue de los afortunados que apenas empezaron a salir las primeras personas del estadio, él pudo salir y por suerte pudo llegar al hotel sin ningún problema, pero era porque vieron que era una persona de edad y estaba con mi cuñado, de 27 años. No les pasó nada”, comentó el “Piña” que no quedó allí en su descripción de los incidentes.

Publicidad

Publicidad

El suegro de Carlos Villanueva fue uno de los 3 mil hinchas de la U que vivieron los incidentes (Photosport)

Villanueva contó que “ellos nos contaban lo que vivieron otros hinchas de la U que, hubo un momento en que salieron los barristas con los bombos y hubo un antes y un después. Él vio que había una primera línea de la hinchada que intentó evitar el ingreso de los hinchas de Independiente. Pudo ser peor“.

La decisión de Conmebol sobre el partido

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol informó de forma oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso se deriv a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

Publicidad

Publicidad

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.