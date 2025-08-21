Universidad de Chile aún no deja atrás el horror vivido durante la aberrante revancha contra Independiente en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, y de alguna forma tiene que mentalizarse en retomar el foco de la lucha por el título en la Liga de Primera.

De hecho, los azules deben enfrentar a Everton este domingo 24 de agosto, como locales por la fecha 21 del campeonato nacional…

Sin embargo, según informó Radio Agricultura, es muy probable que el partido sea suspendido. La U no vería acción este fin de semana por la salud mental y física de los jugadores e hinchas azules.

U. de Chile vs. Everton: voces de suspensión

“Hay voces sobre el partido de la U contra Everton, que se suspenda“, reveló Matías Fuenzalida en la 92.1 FM. Mauricio Pinilla agregó que “ésta es una de las pocas razones por las cuales de debe suspender un partido de fútbol“.

La U no está en condiciones de jugar el domingo y el duelo contra Everton sería postergado.

Sobre la misma, Manuel De Tezanos manifestó que “entiendo que a Everton ya le llegó la información de que el partido no se juega, no lo puedo confirmar, pero se está evaluando suspender“.

“Y creo que es razonable. Estoy en contra de suspender partidos, pero los jugadores de U están muy afectados por lo que vivieron. Tienen que recuperarse. Hacerlos jugar en tres días no me parece humano. Esta cuestión fue un incidente muy grave. Si se suspende es razonable“, añadió el amigo del balong.

De Tezanos sentenció que “los jugadores no estuvieron en riesgo, sí un integrante del cuerpo técnico fue agredido, no pasó a mayores, pero el trauma de quedar encerrados en el camarín. Mucha gente con familiares en el sector de Universidad de Chile. Es delicado el tema“.