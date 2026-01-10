Mientras todos los equipos trabajan preparando la temporada 2026 en el fútbol chileno, uno de ellos ha dado que hablar tanto dentro como fuera de la cancha. Se trata de O’Higgins de Rancagua, elenco que jugará Copa Libertadores.

Los celestes fueron el último club en sumar un refuerzo oficial y este viernes pasado anunciaron a Jorge Peña. Pero fuera de los pastos la misma jornada trajo dura polémica, ya que se conoció una denuncia en la interna.

Es que la Ley Karin se hizo presente y remeció al club que ahora administra Matías Ahumada presencialmente (los otros tres dueños están fuera del país). Ahí, dos denuncias en materia laboral sacudieron al Capo de Provincia.

La Ley Karin sacude el fútbol chileno

La Ley Karin es una normativa que busca “prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo”. Apunta a los trabajadores y la protección de su salud mental y física. En ese plano, O’Higgins recibió la denuncia.

Problemas en O'Higgins de Rancagua

Primero fue el periodista de Radio Rancagua, Nicolás Cortés, quien durante la tarde de viernes alertó diciendo “ojo con la Ley Karin en O’Higgins”. Tras eso, los hinchas estallaron en redes sociales.

Y en la noche fue el comunicador Javier Limardo quien en su live aseguró que existen dos denuncias de Ley Karin que fueron a dar a la Inspección del Trabajo. Si bien estas son anónimas, no se especificó si es contra el dueño directo del club o alguna gerencia.

Con este panorama, el Capo de Provincia suma un nuevo problema, teniendo en cuenta que los hinchas ya comenzaron a impacientarse con el lento mercado de pases. En lo futbolístico, el equipo fue notificado que debutará en la Liga de Primera como visita, ante Deportes Concepción.