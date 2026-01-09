O’Higgins de Rancagua es hasta ahora el único club de la Liga de Primera sin sumar refuerzos. Sin embargo, hay arribos ya listos que deben ser oficializados y uno de ellos ya saca ronchas por su historial.

Se trata de Miguel Brizuela, defensa argentino de grandes pergaminos en la cancha, pero que fuera de ella ha protagonizado polémicas que sacudieron el fútbol trasandino. El jugador viene de Atlético Tucumán y está listo en el Capo.

Según el periodista de TNT Sports que cubre a los celestes, Roberto Rojas, el zurdo ya está en Rancagua para los exámenes médicos y ser oficializado. Es ahí donde aparecen controvertidas denuncias en su contra en el pasado.

Las acusaciones contra el nuevo hombre de O’Higgins

Miguel Brizuela tiene 29 años y su pase pertenecer a Vélez. Viene de jugar a préstamo en Atlético Tucumán y ahora será refuerzo de O’Higgins. Sin embargo, en el pasado fue acusado de abuso sexual y violencia de género contra su ex pareja.

Brizuela en Vélez/Getty Images

En 2021, Vélez separó del plantel profesional a Miguel Brizuela y Thiago Almada, acusados de abuso sexual por una mujer tras una fiesta en Argentina. La casa la alquiló Juan Martín Lucero y la afectada remeció el fútbol trasandino con su denuncia.

Sin embargo a poco del caso que terminó en la justicia, el mismo equipo del Fortín anunció que los jugadores se reincorporaron. Eso, debido a las “modificaciones sustanciales en virtud de la incorporación de nuevas pruebas, pericias y testimonios”.

Otra de las polémicas fue también con la ex pareja de Miguel Brizuela, Melina Neto, quien acusó duro episodio de violencia del ahora jugador celeste. Ahí acusó que “primero me zamarreó y luego me pegó una piña y quedé inconsciente”.

La ex pareja de Brizuela.

“Me pegó una trompada en el ojo y cuando traté de sacármelo de encima, me pegó la segunda y caí desmayada. No me acuerdo más nada”, cerró, en dichos replicados por el medio Clarín.