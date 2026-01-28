En la previa al comienzo de la temporada 2026, uno de los temas que debe resolver Colo Colo es si va a incorporar o no un arquero para reforzar su plantel, tras la partida de Brayan Cortés, donde sólo cuenta con Fernando De Paul, más los canteranos Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

Al respecto, son tres los nombres que suenan en el mercado para pelear el puesto, como son Ignacio González, Tomás Ahumada y Sebastián Pérez, aunque todavía no existe definición desde la dirigencia de Blanco y Negro, encargada de hacer las contrataciones.

Mientras en los hinchas surge el debate de quién debe llegar como fichaje a Colo Colo, una leyenda de la institución como Gabriel Mendoza conversó con RedGol sobre quién debe ser el nuevo arquero, y dejó en claro su postura: apostar por la casa.

Leyenda de Colo Colo da la receta para definir al arquero

“En su historia, Colo Colo siempre ha tenido dos buenos arqueros, pero cuando no están las lucas, cuando se juega solamente un torneo nacional, ahora es la posibilidad de empezar a ver jugadores jóvenes“, expresó el campeón de América en 1991.

Si bien reconoce que “tienes ahí al Nacho González, a (Omar) Carabalí que anduvo bien ¿Ahumada? ¡Imagínate!”, es enfático en advertir que “si no lo concretan, es porque las gestiones no se están haciendo bien“. Por ello, deja clara su opinión.

“Si no están las posibilidades de quedarse un arquero bueno, u otro jugador bueno, hay que dar las posibilidades a los cabros de ahí, que sumen minutos y empezar a verlos. Creo que este es el año donde se tiene que hacer esa jugada, porque solamente estamos enfocados en el torneo nacional”, finalizó.

¿Cuándo es el estreno de los albos?

Colo Colo se estrenará en la edición 2026 de Liga de Primera este sábado 31 de enero, cuando visite a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, desde las 18:00 horas.

