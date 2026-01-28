Colo Colo se alista para se debut oficial en la temporada 2026. Este sábado los albos salen a la cancha del estadio Elías Figueroa de Valparaíso, para medirse ante Deportes Limache por la Liga de Primera.

El Cacique se prepara para ganarle por primera vez en la historia, sin embargo, los hinchas del cuadro popular también están pendiente al mercado de fichajes, por las operaciones pendientes que tiene el elenco de Macul.

Son varios los nombres que están sobre la mesa del directorio de Blanco y Negro, que este miércoles tiene una reunión a partir de las 14:30 horas, donde el tema refuerzos será uno de los más importantes.

Tomás Ahumada se acerca a Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, pidió hace rato que llegue al Monumental un arquero para que le pelee el puesto a Fernando de Paul, negociación que no se ha cerrado.

Varios nombres han sonado en las últimas semanas para reforzar la puerta del Cacique, pero hay uno que tiene cierta ventaja, según la información del periodista de ESPN Christopher Brandt.

El reportero dio a conocer que el meta que se acerca a Colo Colo es Tomás Ahumada, quien pertenece a Audax Italiano y por quien está negociando el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón.

Tomás Ahumada corre con ventaja para llegar a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La situación tiene que resolverse en el corto plazo, puesto que el elenco de colonia debuta este viernes ante Universidad de Chile en la Liga de Primera, y de jugar Ahumada, no podrá ser nuevo arquero del cuadro albo.

La reunión de directorio de este miércoles asoma clave, pero no sería raro que no lleguen a ningún acuerdo, conociendo la forma de trabajar de la sociedad anónima que administra a Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.