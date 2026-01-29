Real Betis derrotó a Feyenoord por 2-1, como local por la octava y última fecha de la fase de ligas de la Europa League, y se clasificó a la siguiente fase de forma directa, evitándose los playoffs y sentenciando que definirá las llaves como local.

Tras el duelo, Manuel Pellegrini manifestó que “ofensivamente en el primer tiempo estuvimos bien. Con Abde y Antony en las bandas pudimos armar el volumen ofensivo que nos gusta, aunque defensivamente dimos licencias que hay que corregir. Por fortuna Pau López estuvo muy bien”.

“Nos generaron ocasiones claras. No anduvimos bien, pero logramos el objetivo de ser cuarto y seguir en tres competiciones peleando por todo pese a las bajas por lesión”, agregó el ingeniero.

ver también Objetivo cumplido: Pellegrini y Osorio se meten en octavos de final en Europa League

Vigentes en las tres competencias

También valoró “seguir vigentes en las otras dos competiciones (La Liga y Copa Chile) con una cantidad importantes de jugadores fuera. El plantel está respondiendo muy bien“.

Pellegrini feliz con el triunfo y clasificación directa en Europa League con el Betis.

Sobre la misma, el ingeniero chileno sostuvo que “pasamos el primer paso de la trilogía en casa con éxito. Ahora viene La Liga, estamos a dos puntos del quinto cuando quedan 51 puntos. Está difícil que recuperemos a alguien para el domingo. Quizá para el jueves alguno”.

Publicidad

Publicidad

Este domingo el Real Betis recibirá al Valencia por la fecha 22 de La Liga. Después, el jueves 5 se verá las caras ante Atlético Madrid por la Copa del Rey.

ver también Manuel Pellegrini aclara la violenta y polémica reacción de Antony en Betis: “Se fue…”

En la Europa League, Betis terminó cuarto en la tabla con 17 puntos en ocho partidos, con un registro de cinco triunfos, dos empates y una derrota, superados sólo por Midtjylland (3°), Aston Villa (2°) y Olympique Lyon (1°).